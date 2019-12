Cyperská polícia zadržala viac ako 30 sýrskych migrantov

Nikózia 22. decembra (TASR) - Cyperská polícia v nedeľu zadržala 34 sýrskych migrantov po tom, ako spozorovala ich čln pri severozápadnom pobreží tejto ostrovnej krajiny ležiacej v Stredozemnom mori.



Následne bolo k člnu vyslané plavidlo policajnej hliadky, ktoré čln s migrantmi odeskortovalo do najbližšieho prístavu. Podľa polície čln vyplával z tureckého mesta Alanya. Celé osadenstvo člna tvorili muži vrátane 17-ročného mladíka.



Všetkých migrantov cyperské úrady umiestnili do záchytného strediska pri hlavnom meste Nikózia, informuje tlačová agentúra AP.



Polícia zatkla 19-ročného muža, ktorý bol na palube člna, pre podozrenie z obchodovania s ľuďmi a napomáhania pri ilegálnom vstupe štátnych príslušníkov tretích krajín na územie Cypru.



Cyperská vláda tvrdí, že krajina už dosiahla limit pri prijímaní návalu migrantov a požiadala ďalšie členské štáty Európskej únie, aby prijali aspoň 5000 z tých, ktorí sa dostali do krajiny.



Cyprus v súčasnosti zápasí so zvýšeným prílevom migrantov. Väčšina z nich prichádza z Turecka, ktoré je od severocyperského pobrežia vzdialené len približne 65 kilometrov. Na ostrove žije momentálne v preplnených táboroch približne 20.000 migrantov.



Cyperský minister vnútra Konstantinos Petrides v stredu ohlásil, že úrady sprísnia kontroly pohybu osôb v oblasti nárazníkovej zóny OSN, ktorá de facto rozdeľuje Cyprus na dve časti. Toto opatrenie je motivované snahou obmedziť nelegálnu migráciu.



Kontroly budú zamerané na občanov tretích krajín, ktorí sa chcú cez Tureckom okupovanú severnú časť ostrova dostať na územie medzinárodne uznanej Cyperskej republiky, členského štátu EÚ.