Cyperské úrady zachránili na mori 45 migrantov zo Sýrie

Nikózia 23. júna (TASR) — Cyperské úrady zachránili 45 migrantov plaviacich sa na dvoch člnoch, ktorí sa na mori blízko letoviska Agia Napa dostali do ťažkostí. V piatok to uviedli tamojší predstavitelia. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Záchranná akcia sa odohrala ešte vo štvrtok večer. Spoločné záchranné koordinačné centrum na Cypre informovalo, že na pevninu sa podarilo dostať 29 mužov, päť žien a 11 detí. Podľa polície je zdravotný stav migrantov dobrý a preto boli prevezení do prijímacieho strediska pre utečencov na predmestí hlavného mesta Nikózia.



Dve osoby vo veku 18 a 20 rokov boli zadržané pre podozrenie, že člny navigovali. V priebehu piatka by ich mali predviesť pred sudcu.



Podľa polície utečenci pochádzajú zo Sýrie. Záchranné zložky ich objavili pri Myse Greko, kde pobrežná stráž už v stredu zadržala 37 utečencov zo Sýrie a dopravila ich na pevninu.



Cyperská vláda tvrdí, že vlani zaznamenala najvyšší počet migrantov na obyvateľa zo všetkých štátov EÚ.



Cyperské úrady uviedli, že počas prvých piatich mesiacov roka 2023 sa zvýšil počet migrantov prichádzajúcich do krajiny na člnoch, a to až o 60 percent v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška. Najviac ich vyráža z vojnou zničeného sýrskeho prístavu Tartús.