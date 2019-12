Cyperské úrady zatkli tri osoby v spojitosti so špionážnou dodávkou

Larnaka 19. decembra (TASR) - Cyperské úrady vo štvrtok zatkli tri osoby v spojitosti so "špionážnou dodávkou", ktorá je vybavená dômyselnou technológiou na sledovanie. Informovala o tom agentúra AFP.



Trojica podozrivých Cyperčanov, medzi ktorými sú dvaja muži a jedna žena, čelí 13 obvineniam v súvislosti s porušením práva na súkromie, spracúvaním osobných údajov, obstarávaním falošných dokumentov a porušením zákonov v oblasti rádiovej komunikácie.



Polícia uviedla, že trojica pracujúca pre spoločnosť, ktorá dodávku vlastní, by sa mala v piatok postaviť pred súd v meste Larnaka v súvislosti s príkazom na vzatie do väzby.



Vozidlo vlastní spoločnosť WiSpear registrovaná na Cypre, ktorej riaditeľom je bývalý pracovník izraelskej spravodajskej služby Tal Dillian.



Minulý mesiac bolo zvolané nezávislé vyšetrovanie s cieľom pomôcť polícii pri vyšetrovaní prípadu dodávky, ktorá sa objavila vo videozázname zverejnenom časopisom Forbes. Dodávku zaistili 17. novembra v Larnake. Spoločnosť WiSpear odmieta akékoľvek previnenie a tvrdí, že dodávka nebola použitá na sledovanie žiadnych osôb.



Dillian sa podľa AP kriticky vyjadril o práci polície, ktorá predlžuje hon na čarodejnice voči nemu. Poprel akékoľvek nezákonnú činnosť.