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Cyperskí Gréci a Turci chcú zvolanie konferencie 5+1
Formát 5+1 je rokovacia platforma Organizácie Spojených národov (OSN) určená na riešenie cyperskej otázky.
Autor TASR
Nikózia 4. novembra (TASR) - Pod záštitou Veľvyslanectva SR v Nikózii sa v stredu uskutočnil pravidelný dialóg gréckocyperských a tureckocyperských politických strán. Zúčastnené strany opätovne potvrdili svoj záväzok vytvoriť potrebné podmienky na zvolanie medzinárodnej konferencie 5+1 o Cypre. TASR o tom informuje podľa príspevku slovenského veľvyslanectva a agentúry CNA.
Formát 5+1 je rokovacia platforma Organizácie Spojených národov (OSN) určená na riešenie cyperskej otázky. Jeho súčasťou sú predstavitelia cyperských Grékov, cyperských Turkov a troch garantov nezávislosti Cypru: Grécka, Turecka a Spojeného kráľovstva. Na stretnutiach sa zúčastňuje aj generálny tajomník OSN, prípadne jeho osobitný vyslanec pre Cyprus.
„Vzhľadom na to, že cyperský problém je medzinárodnou otázkou, ktorá si vyžaduje zapojenie všetkých príslušných aktérov, politické strany opätovne potvrdzujú svoj záväzok vytvoriť potrebné podmienky na zvolanie medzinárodnej konferencie formátu 5+1,“ zdôraznili strany v spoločnom komuniké po rokovaní.
Stredajšie diskusie hostila tureckocyperská Strana zjednoteného Cypru (BKP). Ďalšie bikomunitné stretnutie sa uskutoční v januári budúceho roka a jeho hostiteľom bude Republikánska turecká strana.
OSN sa už dlhodobo usiluje vyriešiť konflikt na etnicky rozdelenom ostrove. Generálny tajomník OSN António Guterres v lete navštívil Cyprus. Uviedol vtedy, že chce zvolať nové rokovania o ukončení konfliktu vo formáte 5+1. Termín doteraz neurčil, keďže je podľa neho potrebný konsenzus všetkých zúčastnených strán.
SR sa v sprostredkovaní dialógu medzi cyperskými stranami angažuje už 37 rokov. Podľa slovenského rezortu diplomacie sa doposiaľ pod vedením Veľvyslanectva SR v Nikózii uskutočnilo už takmer 500 stretnutí za účasti predstaviteľov politických strán z oboch komunít. Vedúci zastupiteľského úradu SR na Cypre vystupujú v pozícii moderátorov diskusií smerujúcich k prijímaniu spoločných komuniké a posilňovaniu vzájomného porozumenia.
Formát 5+1 je rokovacia platforma Organizácie Spojených národov (OSN) určená na riešenie cyperskej otázky. Jeho súčasťou sú predstavitelia cyperských Grékov, cyperských Turkov a troch garantov nezávislosti Cypru: Grécka, Turecka a Spojeného kráľovstva. Na stretnutiach sa zúčastňuje aj generálny tajomník OSN, prípadne jeho osobitný vyslanec pre Cyprus.
„Vzhľadom na to, že cyperský problém je medzinárodnou otázkou, ktorá si vyžaduje zapojenie všetkých príslušných aktérov, politické strany opätovne potvrdzujú svoj záväzok vytvoriť potrebné podmienky na zvolanie medzinárodnej konferencie formátu 5+1,“ zdôraznili strany v spoločnom komuniké po rokovaní.
Stredajšie diskusie hostila tureckocyperská Strana zjednoteného Cypru (BKP). Ďalšie bikomunitné stretnutie sa uskutoční v januári budúceho roka a jeho hostiteľom bude Republikánska turecká strana.
OSN sa už dlhodobo usiluje vyriešiť konflikt na etnicky rozdelenom ostrove. Generálny tajomník OSN António Guterres v lete navštívil Cyprus. Uviedol vtedy, že chce zvolať nové rokovania o ukončení konfliktu vo formáte 5+1. Termín doteraz neurčil, keďže je podľa neho potrebný konsenzus všetkých zúčastnených strán.
SR sa v sprostredkovaní dialógu medzi cyperskými stranami angažuje už 37 rokov. Podľa slovenského rezortu diplomacie sa doposiaľ pod vedením Veľvyslanectva SR v Nikózii uskutočnilo už takmer 500 stretnutí za účasti predstaviteľov politických strán z oboch komunít. Vedúci zastupiteľského úradu SR na Cypre vystupujú v pozícii moderátorov diskusií smerujúcich k prijímaniu spoločných komuniké a posilňovaniu vzájomného porozumenia.