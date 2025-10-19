< sekcia Zahraničie
Cyperskí Turci vo voľbách rozhodujú o vzťahoch s Tureckom alebo s EÚ
Registrovaných 218.000 voličov sa rozhoduje medzi siedmimi kandidátmi.
Nikózia 19. októbra (TASR) — Cyperskí Turci na severe etnicky rozdeleného Cypru si v nedeľu volia prezidenta. Voľby pozorovatelia vnímajú ako voľbu medzi silnejším prepojením s Tureckom alebo posunom k užším väzbám so zvyškom Európy. Volebné miestnosti sa zatvárajú o 17.00 SELČ, píše TASR podľa agentúry AP.
Registrovaných 218.000 voličov sa rozhoduje medzi siedmimi kandidátmi, hlavnými favoritmi sú pravicový úradujúci prezident Ersin Tatar a stredoľavý Tufan Erhurman.
Tatar (65) presadzuje trvalé rozdelenie Cypru svojou snahou o medzinárodné uznanie turecko-cyperského štátu. To zároveň znamená prepojenie s politickou, hospodárskou a sociálnou politikou Ankary. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan minulý mesiac na Valnom zhromaždení OSN zopakoval, že na Cypre existujú „dva samostatné štáty“ a vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby formálne uznalo turecko-cyperský „štát“.
Erhurman (55) sa zasadzuje za návrat k rokovaniam s cyperskýmmi Grékmi o vytvorení dvojzónovej federácie. Kritizoval Tatarovu neochotu zapojiť sa do formálnych mierových rozhovorov ako nákladnú stratu času, ktorá odsúva cyperských Turkov na medzinárodnú perifériu.
Cyprus je rozdelený od roku 1974. V júli 1974 sa grécki nacionalisti na Cypre s podporou vojenskej junty v Aténach pokúsili o štátny prevrat, na ktorý Turecko reagovalo inváziou armády na sever ostrova. Obe časti dodnes oddeľuje nárazníková zóna tzv. Línia prímeria, kontrolovaná mierovými silami OSN (UNFICYP).
Na severe v roku 1983 vznikol samostatný štát cyperských Turkov, ktorý však uznala iba Ankara. Aj bez vyriešenia tohto sporu sa celý Cyprus v roku 2004 stal členom členom EÚ. Vzhľadom na faktické rozdelenie ostrova však právo EÚ platí len na juhu.
Sever ostal v izolácii a v nevýhodnom ekonomickom postavení. Cyperský prezident Nikos Christodoulides opakovane odmietol rozhovory založené na princípe dvoch štátov.
