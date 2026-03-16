Cyperský minister: Neformálne zasadnutia EÚ budú od apríla pokračovať
Autor TASR
Nikózia/Brusel 16. marca (TASR) - Všetky neformálne zasadnutia Rady Európskej únie sa od apríla uskutočnia podľa pôvodného plánu na Cypre, oznámil v pondelok v Bruseli cyperský minister energetiky Michael Damianos. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry Reuters.
Cyprus je od januára do konca júna predsedníckou krajinou Rady EÚ. Všetky marcové stretnutia však presunul do online priestoru alebo ich odložil pre bezpečnostnú situáciu po útoku dronom na britskú základňu Akrotiri zo začiatku marca. Podľa úradov základňu zasiahol dron typu Šáhid, ktorý bol vypálený proiránskym hnutím Hizballáh z Libanonu.
„Všetko sa vrátilo do normálu. Všetky aktivity sa obnovujú a všetky neformálne stretnutia, ktoré sa majú konať na Cypre v období od apríla do júna, prebehnú obvyklým spôsobom,“ uviedol Damianos. Okrem neformálnych zasadnutí ministrov sa na Cypre 23. – 24. apríla uskutoční aj stretnutie lídrov členských krajín EÚ.
Predsedníctvo Rady EÚ rotuje medzi členskými štátmi každých šesť mesiacov. Počas polročného obdobia vedie predsedajúca krajina zasadnutia na všetkých úrovniach Rady a zabezpečuje kontinuitu práce inštitúcie. Cyprus bude predsedať Rade EÚ do konca júna, následne preberie predsedníctvo Írsko.
