Cyperský parlament hlasoval proti obchodnej dohode EÚ s Kanadou

Nikózia 2. augusta (TASR) - Parlament Cypru, členského štátu Európskej únie (EÚ), hlasoval proti ratifikácii dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou. Odôvodnil to tým, že dohoda primerane nechráni cyperské produkty, ako je napríklad syr halloumi. Informovali o tom v sobotu (1. 8.) regionálne médiá.



Celkom 37 cyperských zákonodarcov hlasovalo v piatok (31. 7.) proti a 18 bolo za ratifikáciu. Proti boli opoziční poslanci z ľavicovej strany AKEL a socialisti.



Cieľom komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi EÚ a Kanadou je uľahčiť vývoz tovaru a služieb v prospech spotrebiteľov a firiem.



Dohoda je už predbežne platná, ale na to, aby vstúpila naplno do platnosti, ju musí ratifikovať všetkých 27 členských štátov bloku.



Halloumi, polotvrdý syr, často vyrobený zo zmesi kozieho a ovčieho mlieka, je jedným z národných jedál Cypru a vyváža sa vo veľkých množstvách.



Cyperská opozícia tvrdí tiež, že CETA posilní nadnárodné spoločnosti a poškodí menších výrobcov.



Cyperskí vládni predstavitelia v sobotu vyhlásili, že Nikózia sa pokúsi rokovať o výnimkách pre niektoré cyperské výrobky skôr, ako dohodu opäť predloží parlamentu na schválenie.