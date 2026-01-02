< sekcia Zahraničie
Cyperský prezident Christodulidis telefonoval so Zelenským
Podporil cestu Ukrajiny do EÚ.
Nikózia 2. januára (TASR) - Cyprus je pripravený aktívne prispievať k napredovaniu Ukrajiny na jej ceste do Európskej únie, povedal prezident Nikos Christodulidis vo štvrtkovom telefonáte s ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským. Cyprus prevzal 1. januára polročné rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ. Oficiálny ceremoniál na začiatku predsedníctva sa uskutoční v stredu 7. januára a zúčastní sa na ňom aj Zelenskyj. TASR o tom informuje podľa správy cyperskej agentúry CNA.
Christodulidis predstavil priority predsedníctva svojej krajiny už v decembri. Zamerať sa chce najmä na „autonómnu EÚ otvorenú svetu“, bezpečnosť a obranu, migráciu a tiež ďalšiu podporu Ukrajiny, čo potvrdil aj v rozhovore so Zelenským. Ten na sociálnej sieti X uviedol, že Kyjev sa počas nadchádzajúcich šiestich mesiacov cyperského predsedníctva spolieha na jeho „silné rozhodnutia“ na podporu Ukrajiny a Európy.
„Prezident Christodulidis zopakoval pevný a dlhodobý záväzok Cyperskej republiky podporovať Ukrajincov, suverenitu, nezávislosť a slobodnú vôľu Ukrajiny. Zdôraznil, že toto stanovisko vychádza z hodnôt a zásad, ktorými sa riadi Cyperská republika, ktorá sama zažíva tragické dôsledky nelegálnej invázie a pretrvávajúcej okupácie,“ uviedol vo vyhlásení hovorca hlavy štátu.
Cyprus je od vpádu tureckej armády na sever ostrova v roku 1974 rozdelený na južnú gréckojazyčnú časť, ktorú spravuje medzinárodne uznaná vláda, a samozvanú Severocyperskú tureckú republiku, ktorú uznáva iba Turecko.
Christodulidis v telefonáte Zelenskému povedal, že podpora Ukrajiny bude kľúčovou politickou prioritou Cypru počas predsedníctva v Rade EÚ. Cyprus bude podľa neho aktívne prispievať k pokroku Ukrajiny v rámci európskej integrácie prostredníctvom konkrétnych iniciatív a opatrení a tiež k ochrane zásad medzinárodného práva.
Ukrajinský prezident označil za dôležité, že Ukrajina patrí medzi hlavné priority cyperského predsedníctva. Jej členstvo v EÚ, o ktoré sa formou oficiálnej žiadosti usiluje od ruskej invázie v roku 2022, považuje Zelenskyj za jednu z potrebných bezpečnostných záruk. Podotkol, že Ukrajina robí v tejto veci všetko, čo sa vyžaduje.
„Podelil som sa o najnovšie informácie o našich kontaktoch s americkými partnermi a o celkovej diplomatickej situácii. Práca na dosiahnutí mieru prebieha prakticky nepretržite, nie je priestor na prestávky. Ďakujem Cypru a všetkým Cyperčanom za ich podporu. Ďakujem prezidentovi za srdečné slová o Ukrajincoch a Ukrajine!“ dodal Zelenskyj.
