Cyperský prezident potvrdil zásah britskej základne iránskym dronom
Autor TASR
Nikózia 2. marca (TASR) - Cyperský prezident Nikos Christodulidis potvrdil, že britskú základňu Akrotiri na ostrove zasiahol v noci na pondelok iránsky dron Šáhid. Spôsobil podľa neho „menšie materiálne škody“, píše TASR na základe správ agentúr AP a AFP.
Podľa Christodulidisa niekoľko minút po polnoci miestneho času „dron Šahíd narazil do vojenských zariadení britských základní v Akrotiri a spôsobil menšie materiálne škody“. „Nachádzame sa v regióne mimoriadnej geopolitickej nestability s mnohými výzvami a problémami, ktorý prechádza bezprecedentnou krízou. Naša vlasť sa nijako nezúčastňuje a ani nemá v úmysle byť súčasťou žiadnej vojenskej operácie,“ dodal.
Cyperský prezident tiež uviedol, že je v kontakte s ostatnými európskymi lídrami. Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová po telefonáte s Christodulidisom vyhlásila, že EÚ „stojí spoločne, pevne a jednoznačne po boku členských štátov tvárou v tvár akejkoľvek hrozbe“.
O zásahu základne ako prvé informovalo britské ministerstvo obrany s tým, že bezprostredne nehlásili obete a situáciu riešia ozbrojené sily. „Ochrana našich síl v regióne je na najvyššej úrovni a základňa reagovala, aby ochránila našich ľudí,“ uviedol vo vyhlásení hovorca rezortu obrany.
Základňa Akrotiri sa nachádza v blízkosti pobrežného mesta Limasol a Londýn tam nedávno nasadil systémy protivzdušnej obrany, radary a stíhacie lietadlá F-35.
Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovanú vojenskú operáciu proti Iránu, na čo Teherán reagoval odvetnými útokmi na americké základne, Izrael a štáty Perzského zálivu.
