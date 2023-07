Cyperský súd usvedčil britského dôchodcu zo zabitia chorej manželky

Pafos 21. júla (TASR) - Cyperský súd usvedčil v piatok britského dôchodcu zo zabitia svojej smrteľne chorej manželky. Zároveň však zamietol závažnejšie obvinenie z úkladnej vraždy, ktoré sa prokuratúre nepodarilo preukázať. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.



Bývalý baník David Hunter (76), bol súdený pre obvinenia z vraždy svojej manželky Janice trpiacej rakovinou krvi, ktorá zomrela v dôsledku udusenia 18. decembra 2021.



Trestný súd v Pafose ho v piatok usvedčil z jej zabitia po tom, ako sa obžalobe nepodarilo dostatočne preukázať, že by mal motív na úkladnú vraždu. Za tú by mu hrozilo doživotie, zatiaľ čo za zabitie sa na Cypre udeľuje maximálne desaťročné väzenie.



"Podľa nášho názoru nepreukázala obžaloba bez akýchkoľvek pochybností prvok úmyselného konania," uviedol predsedajúci sudca Michalis Drusotis.



Samotný Hunter v máji na súde povedal, že život svojej manželky neochotne ukončil po tom, ako ho o to opakovane žiadala. Potom sa sám neúspešne pokúsil spáchať samovraždu, keď požil nadmernú dávku liekov zároveň s alkoholom.



Na prevažne kresťanskom Cypre, kde je asistovaná samovražda tabu, ide o bezprecedentný prípad. Ďalšie pojednávanie súdu, na ktorom by mohla byť oznámená výška trestu, sa uskutoční 27. júla.