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Cyprom sa prehnala búrka, spôsobila chaos aj na letiskách
Jedno z plavidiel narazilo v silnom vlnobití na skaly a potopilo sa.
Autor TASR
Nikózia 29. augusta (TASR) — Cez niektoré časti Cypru sa v sobotu prehnala silná búrka, v dôsledku ktorej sa dostali do vážnych problémov lode pri juhovýchodnom pobreží tohto ostrova. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Jedno z plavidiel narazilo v silnom vlnobití na skaly a potopilo sa. V oblasti mysu Greco zachraňoval vrtuľník cyperskej civilnej ochrany človeka zo rozbúreného mora, informovali cyperské médiá.
Nepriaznivé počasie spôsobilo početné problémy aj vo vnútrozemí. V rôznych častiach ostrova zaplavilo cesty a budovy, padali stromy a došlo k zosuvom pôdy i výpadkom dodávok elektriny. Hasiči prijali množstvo tiesňových volaní. Najviac zásahov zaznamenali podľa hovorcu hasičského zboru v okolí hlavného mesta Nikózia.
Cyperský rozhlas informoval, že jedného muža zasiahol blesk. Podľa lekárov utrpel zranenia, no je mimo ohrozenia života.
Búrka ovplyvnila aj leteckú dopravu na letiskách v Larnake a Pafose. Podľa spoločnosti Hermes Airports museli dopoludnia presmerovať jedenásť letov na iné letiská, žiadne však neboli zrušené.
Po tom, čo sa počasie zlepšilo, sa dočasne presmerované lietadlá vrátili späť na Cyprus.
Jedno z plavidiel narazilo v silnom vlnobití na skaly a potopilo sa. V oblasti mysu Greco zachraňoval vrtuľník cyperskej civilnej ochrany človeka zo rozbúreného mora, informovali cyperské médiá.
Nepriaznivé počasie spôsobilo početné problémy aj vo vnútrozemí. V rôznych častiach ostrova zaplavilo cesty a budovy, padali stromy a došlo k zosuvom pôdy i výpadkom dodávok elektriny. Hasiči prijali množstvo tiesňových volaní. Najviac zásahov zaznamenali podľa hovorcu hasičského zboru v okolí hlavného mesta Nikózia.
Cyperský rozhlas informoval, že jedného muža zasiahol blesk. Podľa lekárov utrpel zranenia, no je mimo ohrozenia života.
Búrka ovplyvnila aj leteckú dopravu na letiskách v Larnake a Pafose. Podľa spoločnosti Hermes Airports museli dopoludnia presmerovať jedenásť letov na iné letiská, žiadne však neboli zrušené.
Po tom, čo sa počasie zlepšilo, sa dočasne presmerované lietadlá vrátili späť na Cyprus.