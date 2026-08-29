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Cyprom sa prehnala búrka, spôsobila chaos aj na letiskách

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Jedno z plavidiel narazilo v silnom vlnobití na skaly a potopilo sa.

Autor TASR
Nikózia 29. augusta (TASR) — Cez niektoré časti Cypru sa v sobotu prehnala silná búrka, v dôsledku ktorej sa dostali do vážnych problémov lode pri juhovýchodnom pobreží tohto ostrova. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Jedno z plavidiel narazilo v silnom vlnobití na skaly a potopilo sa. V oblasti mysu Greco zachraňoval vrtuľník cyperskej civilnej ochrany človeka zo rozbúreného mora, informovali cyperské médiá.

Nepriaznivé počasie spôsobilo početné problémy aj vo vnútrozemí. V rôznych častiach ostrova zaplavilo cesty a budovy, padali stromy a došlo k zosuvom pôdy i výpadkom dodávok elektriny. Hasiči prijali množstvo tiesňových volaní. Najviac zásahov zaznamenali podľa hovorcu hasičského zboru v okolí hlavného mesta Nikózia.

Cyperský rozhlas informoval, že jedného muža zasiahol blesk. Podľa lekárov utrpel zranenia, no je mimo ohrozenia života.

Búrka ovplyvnila aj leteckú dopravu na letiskách v Larnake a Pafose. Podľa spoločnosti Hermes Airports museli dopoludnia presmerovať jedenásť letov na iné letiská, žiadne však neboli zrušené.

Po tom, čo sa počasie zlepšilo, sa dočasne presmerované lietadlá vrátili späť na Cyprus.
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