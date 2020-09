Cyprus blokuje sankcie EÚ voči Bielorusku, žiada kroky voči Turecku

Brusel 9. septembra (TASR) - Cyprus blokuje rozhodnutie o zavedení sankcií, ktoré EÚ plánuje uvaliť na bieloruských činiteľov zodpovedných za sfalšovanie výsledkov volieb a za násilie páchané na tamojších demonštrantoch. Informovala o tom v stredu agentúra AFP s odvolaním sa na zdroje z EÚ.



Cyprus vzniesol požiadavku, aby Únia najskôr sprísnila sankcie voči Turecku v súvislosti so sporom okolo ložísk zemného plynu vo východnej časti Stredozemného mora. Turecké aktivity v oblasti s nevôľou sledujú Cyprus i Grécko, ktoré sú členskými krajinami EÚ.



Šéfovia európskych diplomacií už v auguste odsúhlasili predbežný sankčný zoznam bieloruských činiteľov, ktorý obsahuje do 40 mien. Cielené sankcie by mali zahŕňať zákaz prístupu na územie členských krajín EÚ, či zmrazenie majetkov a účtov.



Podľa aktuálnych informácií by na sankčnom zozname malo byť napokon 31 predstaviteľov Bieloruska vrátane ministra vnútra Jurija Karajeva.



Konečné rozhodnutie o zavedení akýchkoľvek európskych sankcií však vyžaduje súhlas všetkých štátov EÚ.



Cyprus sa vyjadril, že svoj odmietavý názor nezmení, pokiaľ nedôjde k pritvrdeniu opatrení EÚ voči Turecku v súvislosti so sporom o podmorské ložiská plynu. Únia už v tejto súvislosti vlani v júli zaviedla voči Ankare súbor politických a ekonomických sankcií.



Podľa európskych zdrojov zatiaľ nie je jasné, či sa podarí dosiahnuť konsenzus v otázke sankcií voči Bielorusku do nasledujúceho stretnutia ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ, ktoré sa má odohrať 21. septembra. Niekoľko dní potom (24.-25.9.) sa bude v Bruseli konať summit lídrov EÚ.