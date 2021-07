Cyprus bude očkovať deti vo veku 12 až 15 rokov

Nikózia 30. júla (TASR) – Cyprus sa v piatok v snahe zvládnuť štvrtú vlnu koronavírusovej pendémie rozhodol zahrnúť do očkovania proti ochoreniu COVID-19 aj deti vo veku 12 - 15 rokov. Informovala o tom agentúra AFP.



Minister zdravotníctva Michalis Hadjipantelas oznámil, že očkovanie detí v tejto vekovej skupine sa začne 2. augusta. Deti dostanú mRNA vakcínu od konzorcia Pfizer/BioNTech alebo Moderny.



„Očkovanie bude dobrovoľné a potrebný je súhlas rodičov alebo právnych zástupcov dieťaťa," uviedol minister. Pripomenul, že deti v tejto vekovej kategórii už očkuje viacero krajín Európskej únie, ako sú Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Litva či Grécko.



Aspoň jednu dávku dostalo aj vyše 20 percent cyperských tínedžerov vo veku 16 a 17 rokov.



Cyprus zažíva novú vlnu prípadov nákazy, pričom najviac ich zatiaľ bolo 15. júla, keď pribudlo 1152 nakazených. Táto vlna sa pripisuje nákazlivejšiemu variantu delta a nízkej miere zaočkovanosti ľudí do 30 rokov.



Vláda v snahe zastaviť prudký nárast počtu prípadov v piatok rozhodla, že nezaočkovaní návštevníci a turisti, prítomní na Cypre dlhšie ako sedem dní, budú musieť po týždni absolvovať test PCR. V súčasnosti neplatia pre zaočkovaných turistov pri vstupe nijaké obmedzenia.



Tento ostrovný štát EÚ v Stredozemnom mori zažil za uplynulých 16 mesiacov tri celoplošné lockdowny a vláda sa pokúša vyhnúť ďalšiemu, aby ochránila ekonomiku.



Nemocnice odložili všetky operácie, ktoré nie sú nevyhnutné, pretože covidové oddelenia budú čoskoro zaplnené.



Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že na Cypre bolo prvou dávkou zaočkovaných 73 percent obyvateľstva a úplne je zaočkovaných 64 percent obyvateľov. Cieľom je dosiahnuť do konca augusta kolektívnu imunitu 80 percent zaočkovaných.



Cyperská republika zaznamenala od začiatku pandémie v marci 2020 vyše 100 000 potvrdených prípadov nákazy a 416 úmrtí.