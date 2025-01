Cyprus by mohol vstúpiť do Schengenu už tento rok, tvrdí prezident

Nikózia 11. januára (TASR) - Cyprus do konca tohto roka vyrieši všetky technické otázky potrebné na vstup do schengenskej zóny voľného cestovania, uviedol cyperský prezident Nikos Christodulidis. TASR o tom informuje podľa sobotňajšej správy webového portálu Politico.



Cyprus a Írsko, ktoré nemajú pozemné hranice s inými krajinami EÚ, sú jedinými členskými štátmi Európskej únie mimo schengenského priestoru. Rumunsko a Bulharsko sa stali plnoprávnymi členmi tohto bezpasového priestoru 1. januára 2025.



"Riešili sme všetky politické obavy týkajúce sa línie prímeria a teraz dokončujeme technické detaily potrebné pre vstup," povedal Christodulidis v piatok večer na tlačovej konferencii v cyperskom hlavnom meste Nikózia.



Zdôraznil výhody, ktoré by členstvo v schengenskom priestore prinieslo Cypru - najmä v oblasti cestovného ruchu a investícií. Podľa jeho slov na tento proces dohliada špecializovaný tím na ministerstve zahraničných vecí.



Cyprus je členským štátom Európskej únie od roku 2004. Hoci Cyperčania majú v rámci 27-členného bloku voľný pohyb, samotný ostrov vo východnom Stredomorí zatiaľ nie je súčasťou schengenského priestoru, ktorý zahŕňa i krajiny mimo EÚ.



Cyprus je však výnimočný prípad, keďže ostrov je od roku 1974 rozdelený medzi Cyperskú republiku na juhu a Severocyperskú tureckú republiku.



Ak Cyprus vstúpi do schengenského priestoru bez vyriešenia tejto otázky, tzv. zelená línia, ktorá je v súčasnosti nárazníkovou zónou pod dohľadom OSN, sa stane "tvrdou" vonkajšou hranicou EÚ, varujú odborníci.



Táto zmena by si vyžadovala pasové kontroly na hraničných priechodoch, čím by sa zmenil ich štatút.



Predstavitelia EÚ upozorňujú, že plné členstvo Cypru v schengenskom priestore by si vyžadovalo zmeny nariadenia o demarkačnej línii, ktoré upravuje pohyb cez tento rozdelený ostrov.



Christodulidis tiež uviedol, že Cyprus je v záverečnej fáze zrušenia vízovej povinnosti USA pre cyperských turistov. Očakáva sa, že Cyprus čoskoro navštívi delegácia zo Spojených štátov, ktorá sa bude zaoberať touto otázkou.



Schengen je najväčšia oblasť voľného cestovania na svete. Hraničné kontroly medzi Francúzskom, Nemeckom, Belgickom, Holandskom a Luxemburskom boli prvýkrát zrušené v roku 1985. Schengenský priestor v súčasnosti spája 29 krajín (25 z 27 členských štátov a Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko) a 420 miliónov ľudí.