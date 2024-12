Cyprus chce vstúpiť do schengenu, je odhodlaný splniť podmienky

Nikózia 19. decembra (TASR) - Cyprus chce vstúpiť do schengenského priestoru a je odhodlaný splniť všetky potrebné podmienky na zabezpečenie juhovýchodnej hranice Európskej únie. Vo štvrtok to vyhlásil cyperský minister zahraničných vecí Konstantinos Kombos, informuje TASR podľa agentúry CNA.



Kombos predsedal zasadnutiu cyperských ministrov o doterajšom pokroku v procese pristúpenia krajiny do "priestoru bez hraníc". Jeho účastníkmi boli ministri vnútra, spravodlivosti, dopravy a zástupcovia ministrov pre prisťahovalectvo, sociálnu starostlivosť a cestovný ruch.



Kombos oznámil zriadenie schengenskej pracovnej skupiny na lepšiu koordináciu medzi spoluzodpovednými ministerstvami a vládnymi agentúrami. Zároveň informoval, že novému eurokomisárovi pre vnútorné veci a migráciu Magnusovi Brunnerovi zablahoželal k funkcii a poukázal na význam, ktorý Cyprus prikladá k vstupu do schengenského priestoru.



Šéfovia a zástupcovia vládnych rezortov sa na stretnutí dohodli, že v najbližších týždňoch zintenzívnia úsilie pri plnení nevyriešených otázok. Koncom februára na ďalšom stretnutí potom posúdia dosiahnutý pokrok.



Schengen je najväčšia oblasť voľného cestovania na svete. Hraničné kontroly medzi Francúzskom, Nemeckom, Belgickom, Holandskom a Luxemburskom boli prvýkrát zrušené v roku 1985. Schengenský priestor v súčasnosti spája 29 krajín (25 z 27 členských štátov a Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko) a 420 miliónov ľudí. Zrušené neboli kontroly na vnútorných hraniciach s Cyprom a súčasťou schengenského priestoru nie je ani Írsko.