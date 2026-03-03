< sekcia Zahraničie
Cyprus: Drony, ktoré cielili na základňu, boli vypustené z Libanonu
Autor TASR
Nikózia 2. marca (TASR) - Drony iránskej výroby, ktoré cielili na britskú vojenskú základňu na Cypre, boli vypustené z neďalekého Libanonu, a to pravdepodobne Iránom podporovaným militantným hnutím Hizballáh. Uviedol to v pondelok agentúre AFP zdroj z prostredia vlády v Nikózii, píše TASR.
Tento zdroj uviedol, že „bolo potvrdené“, že drony – z ktorých jeden narazil na pristávaciu dráhu základne – vzlietli z Libanonu. Na otázku, či ich vypustil Hizballáh, odpovedal, že „s najväčšou pravdepodobnosťou“.
Základňa Akrotiri sa nachádza v blízkosti pobrežného mesta Limasol a Londýn tam nedávno nasadil systémy protivzdušnej obrany, radary a stíhacie lietadlá F-35.
Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovanú vojenskú operáciu proti Iránu, na čo Teherán reagoval odvetnými útokmi na americké základne, Izrael a štáty Perzského zálivu.
