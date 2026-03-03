Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Cyprus: Drony, ktoré cielili na základňu, boli vypustené z Libanonu

.
Na snímke britský vojak hliadkuje po zásahu dronom pri hlavnom vstupe na britskú základňu v cyperskom Akrotiri v pondelok 2. marca 2026. Foto: TASR/AP

Na otázku, či ich vypustil Hizballáh, odpovedal, že „s najväčšou pravdepodobnosťou“.

Nikózia 2. marca (TASR) - Drony iránskej výroby, ktoré cielili na britskú vojenskú základňu na Cypre, boli vypustené z neďalekého Libanonu, a to pravdepodobne Iránom podporovaným militantným hnutím Hizballáh. Uviedol to v pondelok agentúre AFP zdroj z prostredia vlády v Nikózii, píše TASR.

Tento zdroj uviedol, že „bolo potvrdené“, že drony – z ktorých jeden narazil na pristávaciu dráhu základne – vzlietli z Libanonu. Na otázku, či ich vypustil Hizballáh, odpovedal, že „s najväčšou pravdepodobnosťou“.

Základňa Akrotiri sa nachádza v blízkosti pobrežného mesta Limasol a Londýn tam nedávno nasadil systémy protivzdušnej obrany, radary a stíhacie lietadlá F-35.

Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovanú vojenskú operáciu proti Iránu, na čo Teherán reagoval odvetnými útokmi na americké základne, Izrael a štáty Perzského zálivu.
