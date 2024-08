Cyprus je nachystaný na prípadnú evakuáciu Lisabonu a Izraela

Nikózia 13. augusta (TASR) - Cyprus je pripravený na prípadnú evakuáciu cudzincov z územia Libanonu a Izraela. Uviedol to v utorok cyperský minister zahraničných vecí Konstantinos Kombos v čase rastúcich obáv z očakávaného iránskeho útoku na Izrael, píše agentúra DPA.



Kombos v rozhovore pre tlačovú agentúru CNA povedal, že Cyprus by v prípade potreby mohol dočasne prijať veľký počet občanov štátov EÚ alebo štátnych príslušníkov tretích krajín za predpokladu, že z Cypru vo vhodnom čase odcestujú do svojich krajín.



V prístavnom meste Larnaka sú prichystané lôžka v školách a hygienické zariadenia, dodal minister.



Cyprus, členská krajina EÚ, leží v Stredozemnom mori v blízkosti krajín Blízkeho východu. Let z Libanonu na tento ostrovný štát trvá iba približne 35 minút, priblížila DPA.



Kombos pripomenul, že Cyprus počas vojny v Libanone v roku 2006 dočasne poskytol útočisko pre približne 60.000 ľudí. Na evakuáciu osôb do prístavných miest Limasol alebo Larnaka by mohli byť využité aj námorné trasy.



K eskalácii napätia na Blízkom východe došlo pred dvoma týždňami po zabití vysokopostaveného veliteľa hnutia Hizballáh Fuáda Šukra pri izraelskom útoku na Bejrút a atentáte na vodcu hnutia Hamas Ismáíla Haníju v Teheráne. Irán a ním podporované militantné hnutia pripisujú zodpovednosť za zabitie Haníju Izraelu, ktorý to oficiálne nepotvrdil ani nevyvrátil. Za oba útoky pohrozili odvetou.