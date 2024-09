Cyprus je pripravený obnoviť rozhovory o znovuzjednotení ostrova

Nikózia 25. septembra (TASR) - Cyperský prezident Nikos Christodulidis v stredu počas prejavu vo Valnom zhromaždení OSN v New Yorku vyhlásil, že je pripravený okamžite obnoviť rozhovory o znovuzjednotení etnicky rozdeleného ostrova. Vyzval tiež Turecko, aby sa zapojilo do tohto úsilia, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



"Nemôžeme zmeniť geografiu. Je to príležitosť, nie kliatba. Turecko a Cyprus zostanú navždy susedmi," povedal cyperský prezident a dodal, že "môžeme nastúpiť na novú cestu mieru, spolupráce a kooperácie".



K rozdeleniu Cypru došlo po tureckej invázii v roku 1974. Severnú časť ostrova pod správou Turecka uznáva iba Ankara. Rozhovory o zjednotení stroskotali v polovici roka 2017 a odvtedy sú na mŕtvom bode. "Som odhodlaný a pripravený sadnúť si za rokovací stôl už dnes. Nie zajtra. Dnes," zdôraznil Christodulidis.



V utorok turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v New Yorku uviedol, že model federácie "teraz úplne stratil opodstatnenie" a že na ostrove existujú "dva samostatné štáty a dva samostatné národy".



Generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi neskôr podľa svojho úradu povedal, že by mohlo pomôcť stretnutie medzi stranami pod záštitou OSN, na ktorom by sa diskutovalo o iných modeloch ako federácia.