Cyprus je pripravený pomôcť s evakuáciou ľudí z Libanonu

Nikózia 2. októbra (TASR) - Cyprus spustil plán na podporu evakuácie zahraničných občanov v prípade ďalšej vojenskej eskalácie v Libanone. V stredu to oznámila vláda v Nikózii, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Stredomorský ostrov Cyprus sa nachádza približne 180 kilometrov od libanonského pobrežia. Ide o najbližšiu krajinu EÚ k súčasnému konfliktu medzi militantným hnutím Hizballáh a Izraelom. Vládne zdroje už koncom septembra avizovali, že Nikózia by mohla vyslať trajekty na evakuáciu ľudí v prípade uzavretia letiska v Bejrúte.



Osoby, ktoré prejavia záujem o presun, prepravia do prístavných miest Limassol a Larnaka na Cypre. Evakuačný plán dostal názov Hestia (grécka bohyňa kozuba a domova) a podľa neho utečencov dočasne ubytujú v stanoch, školách a hoteloch na Cypre, kým sa budú môcť vrátiť do domovských krajín.



Viaceré lety z Libanonu letecké spoločnosti zrušili, tie ktoré lietajú sú plne obsadené. Cyperské médiá informovali, že v posledných dňoch z Libanonu priplávalo niekoľko lodí s diplomatmi a zamestnancami veľvyslanectiev.



Bejrút je od cyperského prístavu Ayia Napa vzdialený asi 180 kilometrov a cest loďou teraz stojí 1100 až 1660 dolárov na osobu. Doposiaľ do tohto letoviska dorazilo približne 30 lodí.