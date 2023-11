Cyprus je pripravený spustiť dodávky pomoci do Pásma Gazy cez more

Nikózia 20. novembra (TASR) - Cyprus je pripravený začať s prepravou humanitárnej pomoci do Pásma Gazy pomocou lodí, ak to umožnia podmienky na pevnine. Uviedol to v pondelok cyperský prezident Nikos Christodulidis, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Christodulidis povedal, že cyperská iniciatíva námorného koridoru z prístavu Larnaka do Pásma Gazy je "jedinou, o ktorej sa v súčasnosti diskutuje na medzinárodnej úrovni" ako o uskutočniteľnom spôsobe ďalších dodávok humanitárnej pomoci do Gazy. Tie tam dosiaľ prúdili iba z Egypta cez hraničný priechod Rafah.



Dodal, že plánovanie námorného koridoru je v podstate dokončené a pomoc cezeň môže začať prúdiť, keď bude vyhlásená prestávka v bojoch medzi Izraelom a palestínskym militantných hnutím Hamas.



Cyperský prezident, ktorý je v súvislosti s predmetným plánom v pravidelnom kontakte s izraelskou vládou, uviedol, že získanie súhlasu na začatie dodávok pomoci je komplikovanou záležitosťou. Zahŕňa vojenské operácie v Gaze a zložité rokovania o prepustení rukojemníkov zadržiavaných militantmi z Hamasu.



Izrael, USA a európske krajiny boli podľa Christodulidisových slov pozvané, aby spolu s cyperskými agentmi dohliadali na bezpečnosť zásielok pomoci do Pásma Gazy - aby sa na územie tejto palestínskej enklávy nedostalo nič, čo by mohlo hnutie Hamas použiť ako zbraň.