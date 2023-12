Cyprus: Na ceste je prvá loď s pomocou pre civilistov v Gaze

Atény 18. decembra (TASR) - Prvýkrát od začiatku vojny medzi Izraelom a Hamasom smeruje do Pásma Gazy loď prevážajúca humanitárnu pomoc pre tamojšie civilné obyvateľstvo. Plavidlo britského námorníctva sa vydalo na plavbu z Cypru, informovala v pondelok agentúra DPA s odvolaním sa na oznámenie cyperskej vlády.



Loď, ktorá z Cypru vyplávala v sobotu, vezie do Gazy približne 80 ton humanitárnej pomoci.



Cyprus sa už niekoľko týždňov usiluje o prísun dodávok humanitárnej pomoci do Gazy po mori. Prvý takýto transport z cyperského prístavného mesta Larnaka je považovaný za test spoľahlivosti takéhoto humanitárneho koridoru, píše DPA.



Prioritou je zaistiť to, aby náklad nepadol do rúk extrémistov z palestínskeho radikálneho hnutia Hamas, ktoré v Gaze vládne od roku 2007.



Lodný transport sa údajne realizuje po dohode s Izraelom a Egyptom. Doposiaľ však zostáva nejasné, v ktorom prístave loď zakotví a vyloží náklad. Plavidlo je sprevádzané ďalšími loďami britského námorníctva.