Cyprus nebude čakať na EÚ, od 1. mája privíta zaočkovaných Britov

Nikózia 5. marca (TASR) - Cyprus odkázaný na turistický ruch nebude čakať, kým Európska únia zavedie očkovacie preukazy, ktoré majú umožniť cestovanie - tento členský štát EÚ sa na ňom snaží sám dohodnúť s tretími krajinami. V piatok to oznámil cyperský minister dopravy Jannis Karusos, ktorého citovala tlačová agentúra AP.



Karusos uviedol, že ostrovný štát vo východnej oblasti Stredozemného mora umožní od 1. mája Britom zaočkovaným proti ochoreniu COVID-19 dovolenkovať na Cypre bez karantény.



Spojené kráľovstvo je pre Cyprus najväčším trhom v oblasti turizmu. Ostrovný štát sa preto veľmi snaží prilákať Britov naspäť, aby oživili sektor, ktorého tržby v roku 2020 prudko klesli o 85,5 percenta oproti roku 2019, keď Cyprus prijal rekordných 3,9 milióna dovolenkárov.



Minister dopravy povedal, že vláda dá zaočkovaným Britom pred nástupom do lietadla preukaz o absolvovaní samoizolácie alebo testu na covid, lebo podľa jeho slov ľudia úplne zaočkovaní vakcínami schválenými v EÚ neprenášajú koronavírus.



Karusos sa pritom odvolal na izraelskú štúdiu, ktorá podľa neho potvrdzuje jeho argument, že zaočkovaní jednotlivci nenakazia ostatných.



"Keďže Spojené kráľovstvo urobilo pokrok vo svojom programe očkovania, rozhodli sme sa vyjsť britským turistom v ústrety tak, aby ich pri príchode nečakali žiadne obmedzenia," uviedol pre reláciu v štátnej televízii RIK.



Všetci cestujúci však budú musieť dodržiavať existujúce hygienické postupy.



Rozhodnutie prišlo mesiac po tom, čo Cyprus uzavrel podobnú dohodu s Izraelom - tá navzájom povoľuje zaočkovaným občanom cestovať medzi oboma krajinami bez karantény.



Karusos dodal, že rozhodnutie je zásadné pre obnovenie spojenia Cypru so svetom a pomôže aj čiastočne vrátiť stratené príjmy z cestovného ruchu a ďalších sektorov.



Podľa ministra má Cyprus v súčasnosti iba 50 prichádzajúcich letov týždenne, pričom jedno z jeho dvoch letísk zostáva zatvorené.



"Dostali sme sa do bodu, keď sa pošta doručuje na Cyprus v kontajneroch na lodi, a nie vzduchom," doplnil.



Očkovacie preukazy, ktoré by sa mohli používať ako dôkaz o zaočkovaní a pomohli by ľuďom vyhnúť sa karanténe, sú v EÚ témou spôsobujúcou spory. Veľká väčšina občanov EÚ sa totiž zatiaľ k vakcíne nedostala. Predstavitelia Únie však tvrdia, že teraz sa už lídri 27 členských krajín blížia k zhode, že systém sa zavedie.