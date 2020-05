Cyprus obnoví komerčné lety z vybraných krajín vrátane Slovenska

Nikózia 22. mája (TASR) - Cyprus od 9. júna obnoví komerčné lety z krajín s nízkym výskytom koronavírusu. Oznámil to v piatok cyperský minister dopravy Jannis Karusos, ktorého citovali agentúry AP a AFP.



Komerčné lety Cyprus obnoví len postupne, pričom od 9. júna do nej budú môcť prichádzať ľudia z približne 20 menších európskych krajín, ktoré vybrali tamojší zdravotnícki experti.



Vybrané krajiny sú rozdelené na dve skupiny: v tej prvej figuruje aj Slovensko a tiež Rakúsko, Maďarsko, Grécko, Malta, Bulharsko, Nórsko, Fínsko, Slovinsko, Dánsko, Nemecko a Litva. V druhej skupine sú zase Česko, Poľsko, Švajčiarsko, Chorvátsko či Estónsko.



Od 9. júna budú môcť podľa Karusosa z oboch skupín krajín prichádzať na Cyprus ľudia s potvrdením, že v ostatných troch dňoch boli negatívne otestovaní na koronavírus.



Od 20. júna už takéto potvrdenie budú potrebovať len ľudia z druhej skupiny krajín.



Komerčné lety z iných štátov, než tých, ktoré sú uvedené v zmienených dvoch skupinách, však na Cypre ešte tak skoro nepovolia.



Výnimkou budú podľa Karusosa len repatriačné lety Cyperčanov vracajúcich sa do vlasti. Samotní Cyperčania sa pritom testu na koronavírus môžu podrobiť až po návrate do vlasti, na jeho výsledok však musia čakať v domácej izolácii, spresnil minister.



V zozname krajín, z ktorých sa bude dať na Cyprus lietať v tejto prvej fáze uvoľňovania, nefiguruje Británia ani Rusko, a síce dva štáty z ktorých na Cyprus tradične lieta najviac - až tretina zo všetkých turistov. Na zoznam neboli Británia a Rusko zaradené pre obavy, že sa v nich vírus ešte nepodarilo dostať pod kontrolu, píše AFP.



Cyprus zakázal komerčné lety 21. marca v rámci obmedzení, ktoré prijal na zmiernenie šírenia koronavírusu.



Cestovný ruch sa na tvorbe cyperského HDP podieľa približne 15 percentami. Túto ostrovnú krajinu vlani navštívilo približne 3,97 milióna turistov. Miestne úrady však očakávajú, že v tomto roku toto číslo poklesne o 70 percent.



Hotely sa na Cypre môžu znovu otvoriť od 1. júna.