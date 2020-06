Cyprus obnovil po 11-týždňovom zákaze komerčné lety

Larnaka 9. júna (TASR) - Izraelské dopravné lietadlo s 22 pasažiermi na palube sa stalo v utorok prvým komerčným letom, ktorý pristál na Cypre po tom, čo krajina vo východnej oblasti Stredozemného mora po 11-týždňovom zákaze znovu otvorila letiská. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Zákaz letov pomáhal zastaviť šírenie nového koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19.



Stroj spoločnosti Israir Airlines vzlietol z Tel Avivu a pristál na medzinárodnom letisku v meste Larnaka na cyperskom juhovýchodnom pobreží.



Pasažierka Nora Reichová uviedla, že sa ponáhľala, aby chytila hneď prvý let na Cyprus, lebo chce vidieť svoju novonarodenú vnučku. "Moja dcéra tam žije so svojou rodinou. Sú diplomati," vysvetlila Reichová pre AP.



Izrael patrí do skupiny 19 krajín s nízkou mierou nákazy koronavírusom, ktorým Cyprus teraz povoľuje komerčné lety.



Prichádzajúci pasažieri musia mať pri sebe potvrdenie o bezpečnom zdravotnom stave s tým, že tri dni pred odchodom nemali nákazu koronavírusom.



Táto požiadavka prestane platiť 20. júna pre ľudí prichádzajúcich z 13 z týchto krajín, napríklad z Grécka, Fínska, Nórska a Nemecka.



Od cestovného ruchu závislý Cyprus obnovuje komerčné lety v nádeji, že zachráni letnú turistickú sezónu.



Minister dopravy Jannis Karusos uviedol, že krajina sa snaží vyťažiť z pomerne mierneho priebehu pandémie ochorenia COVID-19 a pritiahnuť dovolenkárov. Cyprus, ktorý má približne 880.000 obyvateľov, zaznamenal k utorku celkovo 970 potvrdených prípadov nákazy a 18 úmrtí súvisiacich z koronavírusom.



"Práve toto Cyprus tento rok bude predávať - vynikajúce výsledky týkajúce sa koronavírusu," povedal minister pre AP. "Cyprus bude pre pobyt bezpečné miesto," dodal.



Karusos vyhlásil, že podľa prognóz krajina privíta približne 35 percent z takmer štyroch miliónov pasažierov, ktorí prišli za celý minulý rok. Turizmus tvorí 13 percent z cyperského hrubého domáceho produktu (HDP).



Minister doplnil, že podľa očakávania bude mesačný počet prichádzajúcich vrcholiť údajom 600.000 pasažierov počas septembra a októbra, a to z krajín ako Poľsko a Dánsko.