Cyprus odložil neformálne zasadnutie Rady EÚ po útoku na základňu
Britskú základňu Akrotiri na Cypre zasiahol v noci na pondelok iránsky dron Šáhid.
Autor TASR
Nikózia 2. marca (TASR) - Cyprus v pondelok odložil dvojdňové neformálne zasadnutie Rady Európskej únie pre všeobecné záležitosti (GAC) v Nikózii vzhľadom na aktuálnu bezpečnostnú situáciu na ostrove, informuje TASR.
„Vzhľadom na tento neočakávaný vývoj, ktorý bohužiaľ ovplyvnil dnešné lety na Cyprus, sa cyperské predsedníctvo rozhodlo odložiť neformálne zasadnutie Rady pre všeobecné záležitosti na neskorší termín,“ uviedol hovorca predsedníctva. Na stretnutie nakoniec neodcestoval ani štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Marek Eštok.
Pôvodne mali šéfovia diplomacií a štátni tajomníci členských krajín EÚ počas pondelka a utorka rokovať o aspektoch prípravy Viacročného finančného rámca EÚ na roky 2028 – 2034, ale tiež o rozširovaní Únie za účasti predstaviteľov kandidátskych krajín Ukrajiny a Moldavska. Na pracovnom obede s ministrom Spojeného kráľovstva pre ústavu a vzťahy s EÚ mali diskutovať na tému boja proti zahraničnej manipulácii a zasahovaniu do informácií.
Britskú základňu Akrotiri na Cypre zasiahol v noci na pondelok iránsky dron Šáhid. Podľa tamojších úradov spôsobil menšie materiálne škody. Základňa sa nachádza v blízkosti pobrežného mesta Limasol a Londýn tam nedávno nasadil systémy protivzdušnej obrany, radary a stíhacie lietadlá F-35.
Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovanú vojenskú operáciu proti Iránu, na čo Teherán reagoval odvetnými útokmi na americké základne, Izrael a štáty Perzského zálivu.
