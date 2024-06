Cyprus odmietol hrozby vodcu Hizballáhu a avizoval diplomatické kroky

Nikózia 20. júna (TASR) - Cyprus vo štvrtok odmietol hrozby vodcu libanonského hnutia Hizballáh Hasana Nasralláha, ktorý v stredu varoval tento ostrovný štát pred spoluprácou s Izraelom, a uviedol, že podnikne potrebné kroky na diplomatickej úrovni. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



"Otvorenie cyperských letísk a základní izraelskému nepriateľovi na cielenie Libanonu by znamenalo, že cyperská vláda je súčasťou vojny a hnutie by k nej tak pristupovalo," uviedol vodca Hizballáhu.



Hovorca cyperskej vlády Konstantinos Letymbiotis označil narážky vodcu hnutia ako nezaložené na realite. "Nasralláhove vyjadrenia sú nepríjemné a my podnikneme všetky kroky na diplomatickej úrovni," povedal pre miestne médiá.



Nasralláh povedal, že širšia vojna s Libanonom by mala regionálne dôsledky a Hizballáh by zaútočil na ktorúkoľvek krajinu v regióne, ktorá by pomáhala Izraelu vo vojnovom úsilí, pričom spomenul Cyprus, ktorý by podľa neho mohol v prípade širšej vojny umožniť Izraelu použiť svoje základne.



Cyperský prezident Nikos Christodulides v reakcii uviedol, že jeho krajina sa v žiadnom prípade nezúčastňuje na vojenských operáciách v regióne. Cyprus je podľa neho súčasťou riešenia, nie problému a poukázal na námorný koridor medzi Cyprom a Pásmom Gazy, ktorý sa používa na dodávanie pomoci na palestínske územie, píše AP.



Cyprus, členská krajina Európskej únie, udržiava dobré vzťahy s Izraelom aj Libanonom. Izraelské a cyperské médiá v posledných rokoch opakovane informovali o tom, že špeciálne jednotky izraelskej armády cestovali na Cyprus, aby spolu s tamojšími jednotkami precvičili taktiku boja proti terorizmu.



Na hraniciach Libanonu a Izraela dochádza k pravidelnému vzájomnému ostreľovaniu. Šéf izraelskej diplomacie Jisrael Kac v utorok pohrozil Hizballáhu zničením v prípade "totálnej vojny".