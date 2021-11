Cyprus oznámil: Bez vakcíny nebude ani zábava

Nikózia 24. novembra (TASR) - Cyprus v stredu varoval nezaočkovaných ľudí, že v rámci nových opatrení proti aktuálnej vlne koronavírusu budú mať zakázaný vstup na spoločenské a zábavné podujatia. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Minister zdravotníctva Michalis Hadjipantelas povedal, že po 15. decembri každý, kto sa nedal zaočkovať, bude mať zákaz vstupu na športové podujatia, do reštaurácií, kín a nočných klubov.



Zakázané sú aj všetky vianočné akcie v školách, pričom nosenie rúšok na verejnosti bude povinné pre deti vo veku od šesť rokov namiesto 12 rokov, upozornil minister.



Každý vo veku nad 14 rokov musí mať pri sebe digitálne potvrdenie o očkovaní.



A každý, kto nebude zaočkovaný posilňujúcou dávkou sedem mesiacov po podaní poslednej dávky, nebude môcť používať svoj covidpas pri vstupe na zhromaždenia a do verejných priestorov.



Nové vlny koronavírusu zaznamenávajú krajiny po celom svete, pričom "majú nárast v denných prípadoch nákazy, hospitalizáciách a úmrtiach - a to pozorujeme aj v našej krajine", doplnil Hadjipantelas.



Podľa údajov Európskej únie čím vyššie je percento zaočkovaných obyvateľov, tým nižšia je úmrtnosť a "Cyprus má štvrtú najnižšiu úmrtnosť v EÚ", informoval minister.



"Dosiahli sme to preto, že sme zabránili preplnenosti verejných nemocníc, takže sme sa nedostali do bodu, aby sme museli rozhodovať, kto bude žiť a kto zomrie," vysvetlil minister.



Vláda dúfa, že zvýši mieru zaočkovania, lebo miera infekcií sa zdvojnásobila a počet hospitalizovaných sa tiež zvýšil. Približne 60 percent pacientov hospitalizovaných s ochorením COVID-19 tvoria nezaočkovaní ľudia.



Posilňujúce dávky podávajú dospelej populácii. Zatiaľ ich dostalo 84.690 ľudí, pričom úplne zaočkovaných je 80 percent dospelých obyvateľov krajiny.



"Očkovanie je naša jediná zbraň, ktorá nás vráti k normálu," povedal minister. "Iba spolupráca a zodpovednosť jednotlivcov nám umožní zvládnuť túto hrozbu koronavírusu a zachrániť Vianoce bez toho, aby sme museli zavádzať ešte ďalšie opatrenia," dodal.



Ostrovná členská krajina EÚ zažíva piatu vlnu infekcií, pričom prípady nákazy vrcholili v polovici júla počtom 1152.



V utorok úrady oznámili ďalších 437 nových prípadov. Cyprus od začiatku pandémie oficiálne hlásil celkovo vyše 131.000 prípadov infekcie a 590 úmrtí.