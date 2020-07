Cyprus oznámil, že britskí turisti nebudú musieť ísť do karantény

Nikózia 3. júla (TASR) – Ťažko skúšaný turistický sektor na Cypre dostal dobrú správu, keď vláda oznámila, že na budúci mesiac už povolí vstup britských turistov do krajiny bez povinnej 14-dňovej karantény. V piatok o tom informovala tlačová agentúra AP.



Minister zdravotníctva Constantinos Ioannu však upozornil, že stále všetko závisí od toho, či sa v Spojenom kráľovstve udrží klesanie v počte nakazených novým koronavírusom.



Ioannu uviedol, že od 1. augusta sa Británia pridá do skupiny 14 ďalších krajín, ktorých cestujúci sa budú musieť pred nástupom do lietadla preukázať najviac tri dni starým zdravotným potvrdením, že nie sú infikovaní koronavírusom. Do tejto skupiny patria napríklad Francúzsko, Taliansko či Španielsko.



Briti tvorili vlani tretinu zo štyroch miliónov turistov na Cypre.



Predstavitelia cyperského turizmu uviedli, že júl bude z hľadiska návštevníkov zrejme fiasko, aj napriek predchádzajúcim nádejam, že dovolenkári sa na ostrov nahrnú vďaka minimálnemu výskytu nakazených na Cypre.



Štrnásťdňová karanténa stále platí pre cestujúcich z Ruska – čo je ďalší kľúčový trh. Námestník ministra pre turizmus Savvas Perdios povedal, že je nádej, že ruský trh ožije tento rok neskôr.



Ioannu tiež informoval, že sú plány na päťnásobné zvýšenie v náhodnom testovaní prichádzajúcich pasažierov na dvoch letiskách. V súčasnosti testujú na koronavírus približne 15 percent prichádzajúcich cestujúcich.