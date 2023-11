Po bitke v utečeneckom tábore na Cypre zadržali 33 ľudí

Nikózia 7. novembra (TASR) - Cyperská polícia v utorok zadržala 33 ľudí v súvislosti s násilnosťami, ktoré vypukli medzi dvomi etnickými skupinami v utečeneckom tábore neďaleko hlavného mesta Nikózia. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Políciu zavolali do tábora Pournara v pondelok vo večerných hodinách. Podľa cyperských médií policajné zložky použili slzný plyn na rozohnanie migrantov po tom, ako sa medzi sebou začali biť desiatky migrantov, prevažne Afričanov a Sýrčanov.



Cyperské ministerstvo vnútra nariadilo, aby z krajiny deportovali každého žiadateľa o azyl, o ktorom sa zistí, že nesie zodpovednosť za vypuknutie pondelkových násilností.



Podľa AFP bolo po bitke osem ľudí ľahko zranených a prevezených do nemocnice, kde im poskytli potrebnú pomoc a následne ich prepustili.



Polícia príčinu konfliktu vyšetruje, situáciu už však má pod kontrolou. Dosiaľ nie je známy ani rozsah škôd na majetku.



Cyprus je jednou z prvých krajín, do ktorých smerujú migranti prichádzajúci do Európy po takzvanej stredomorskej trase. Práve na Cypre mnohí migranti podávajú prvú žiadosť o azyl po vstupe na územie EÚ.



Podľa oficiálnych údajov žiadatelia o azyl tvoria približne šesť percent z celkovej, približne 900-tisícovej populácie medzinárodne uznanej Cyperskej republiky, čo je rekordný podiel v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ.



Cyperská vláda len nedávno zdvojnásobila kapacitu utečeneckého tábora Pournara na 2000 miest. Reagovala tým na príchod vyše 500 Sýrčanov, ktorí odišli z Libanonu po vypuknutí konfliktu medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas.