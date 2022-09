Cyperská pobrežná stráž pomohla z lode zachrániť 300 migrantov

Nikózia 20. septembra (TASR) - Cyperská pobrežná stráž pomohla pri záchrane vyše 300 migrantov z malej drevenej lode, ktorá sa plavila 203 kilometrov západne od cyperského pobrežia. V utorok to uviedol veliteľ cyperského Záchranného koordinačného centra (JRCC) Andreas Charalambides. TASR prevzala správu z agentúry AP.



Kapitán 18-metrovej lode vyslal núdzový signál v pondelok popoludní po tom, ako sa na jeho plavidle vyskytli problémy s motorom, povedal Charalambides. K lodi plnej migrantov, ktorá vyplávala z Libanonu a smerovala k talianskemu pobrežiu, bol vyslaný vrtuľník a tri hliadkové plavidlá pobrežnej stráže, dodal.



Úrady bezprostredne nevedeli určiť národnosť migrantov na lodi, no dodali, že všetci sú pravdepodobne v poriadku. Záchranári migrantov bezpečne presunuli na palubu neďalekej nákladnej lode Paolo Topic, ktorá sa plavila pod vlajkou Marshallových ostrovov.



Charalambides uviedol, že kapitána tohto nákladného plavidla požiadali, aby migrantov vyložil v cyperskom prístave Limassol. Kapitán sa však podľa pokynov spoločnosti, ktorá loď vlastní, rozhodol zamieriť do pôvodnej cieľovej destinácie Istanbul.



Libanon, ktorý v súčasnosti sužuje hospodárska kríza, sa v uplynulom období stal odrazovým mostíkom pre nebezpečnú migráciu po mori do Európy, vysvetľuje AP.