Cyprus vysťahuje 600 žiadateľov o azyl z komplexu určeného na zbúranie

Nikózia 22. augusta (TASR) — Cyperské úrady začali s vysťahovaním približne 600 žiadateľov o azyl z bytového komplexu určeného na demoláciu v blízkosti letoviska Pafos. Miestni obyvatelia sa na nich sťažovali a boli obviňovaní aj z údajného neoprávneného odberu elektriny. V utorok to uviedla cyperská polícia. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"V oblasti sa nachádzajú príslušníci polície, ktorí prístup do komplexu v obci Chloraka zablokovali a začali registrovať všetkých cudzincov, ktorí sa tam usadili," povedal hovorca miestnej polície Michalis Nicolau. Dodal, že žiadatelia o azyl budú po registrácií presunutí do prijímacieho centra pre migrantov. Následne sa rozhodne, či majú právo na Cypre zostať.



Polícia podľa AFP koná v súlade s príkazom na vysťahovanie, ktorý bol vydaný ešte v novembri 2020, doteraz sa však nevykonal. Budova totiž nespĺňala zdravotné a bezpečnostné štandardy. Podľa štátnej televízie CyBC opustilo komplex ešte pred začiatkom policajnej akcie asi 150 migrantov.



Cyperská vláda uviedla, že tí obyvatelia bytového komplexu, ktoré v ňom bývali nezákonne, budú deportovaní, ostatní budú mať dva týždne na nájdenie si náhradného bývania.



Medzi obyvateľmi Chloraky a žiadateľmi o azyl boli napäté vzťahy. Zhoršili sa po tom, čo štátny dodávateľ elektrickej energie odpojil komplex od prúdu a k miestnej rozvodňu dal strážiť.