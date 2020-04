Cyprus predĺžil zákaz komerčných letov do 17. mája

Nikózia 24. apríla (TASR) - Cyprus predĺžil v piatok zákaz komerčných letov do 17. mája. Cieľom je obmedziť šírenie nového koronavírusu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Cyprus komerčné lety zakázal 21. marca. Odvtedy ich predĺžil do 30. apríla a následne do 17. mája, uviedol minister dopravy Yiannis Karousos na Twitteri.



Cyprus dosiaľ zaznamenal 795 prípadov nákazy koronavírusom a 13 úmrtí, ktoré boli priamym dôsledkom choroby COVID-19, uvádzajú štvrtkové štatistiky ministerstva zdravotníctva.



V krajine platia prísne obmedzenia pohybu. Obyvatelia môžu svoje domovy opustiť iba raz do dňa - na nákup základných potrieb alebo na športovanie. Príslušným úradom však predtým musia zaslať na schválenie SMS a uviesť číslo svojho preukazu totožnosti aj poštové smerovacie číslo bydliska. Na vychádzku sa môžu vydať najviac dve osoby v rovnakom čase.



V noci platí úplný zákaz vychádzania.