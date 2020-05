Cyprus predĺžil zákaz komerčných letov

Nikózia 11. mája (TASR) – Cyprus dnes predĺžil zákaz komerčných letov do krajiny a z nej do 28. mája. Vláda totiž zvažuje bezpečné spôsoby, ktorými obnoví odvetvie turizmu, aby zvládlo predpokladaný nárast v dopyte dovolenkárov, túžiacich uniknúť z obmedzení vynútených pandémiou koronavírusu. Napísala to tlačová agentúra AP.



Od 21. marca, keď Cyprus zaviedol zákaz letov, mali výnimku iba nákladné lietadlá, povolené repatriačné lety a niektoré humanitárne lety.



Vláda dúfa, že po 9. júni už budú letiská v krajine naplno fungovať, závisieť to však bude od odvíjajúcej sa epidemiologickej situácie doma a v zahraničí.



Úrady sa snažia prísť s plánmi na bezpečný návrat zahraničných dovolenkárov na Cyprus, kde cestovný ruch tvorí 13 percent hrubého domáceho produktu. Predstavitelia cyperského ministerstva cestovného ruchu uviedli, že ostrovná krajina v Stredozemnom mori podľa konzervatívneho odhadu zažije tento rok 60-percentný pokles v počte návštevníkov.



Šéf združenia hotelierov Haris Loizides v pondelok pre súkromnú televíznu stanicu Sigma povedal, že vďaka obrovskej snahe úradov obmedziť šírenie nového koronavírusu je Cyprus "vysoko" v zozname destinácií, ktoré ostatné krajiny a letecké spoločnosti vnímajú ako obľúbenú a dobrú voľbu pre cestujúcich dovolenkárov.



Podnikateľské prostredie však naďalej cíti neistotu, pretože dva pre Cyprus hlavné trhy s turistami - Spojené kráľovstvo a Rusko - stále zápasia s veľkými počtami ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom, upozornil Loizides. Cyperskí predstavitelia hľadajú spôsoby, ako priviesť do krajiny dovolenkárov z nových turistických trhov - z oblasti Perzského zálivu a z Blízkeho východu, ktoré majú porovnateľne nízke počty prípadov koronavírusu.



Loizides zdôraznil, že vo všetkých hoteloch, ktoré dostanú povolenie na otvorenie, budú platiť prísne opatrenia ako sociálny odstup a hygienické pravidlá.



Cyprus má dosiaľ 898 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom a 16 úmrtí.