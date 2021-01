Pri hromadnej bitke v tábore na Cypre sa zranilo vyše 20 migrantov

Nikózia 12. januára (TASR) - Viac ako dve desiatky migrantov utrpeli zranenia počas veľkej bitky medzi Sýrčanmi a ľuďmi pochádzajúcimi z niekoľkých afrických krajín, ku ktorej došlo v preplnenom prijímacom tábore neďaleko cyperského hlavného mesta Nikózia. V utorok o tom informovala agentúra AP.



Hovorca cyperského ministerstva vnútra Loizos Michael uviedol, že všetkých 25 osôb utrpelo ľahké zranenia. Po ošetrení v nemocnici v Nikózii sa vrátili do tábora.



Podľa hovorcových slov boli počas sedemhodinovej bitky rozbité výplne okien, postele i ďalšie vybavenie. Rozsiahle škody sú aj na časti oplotenia tábora. Bitku sa podarilo ukončiť až po zásahu poriadkovej polície. Policajní vyšetrovatelia sa snažia zistiť jej príčinu. Predpokladajú, že sa začala konfliktom niekoľkých ľudí, ktorý prerástol do masovej bitky.



Michael poznamenal, že v tábore s kapacitou pre 1000 ľudí je umiestnených okolo 1500 migrantov, pričom 600 z nich je v karanténe v súlade so zdravotnými protokolmi o koronavírusovej infekcii.



Hovorca informoval, že noví migranti prichádzajú na etnicky rozdelený Cyprus prakticky stále, a to najmä z Turecka, ktoré je od ostrova vzdialené 80 kilometrov. Väčšina z migrantov prichádza na ostrov cez turecko-cyperskú časť na severe, následne prechádzajú cez priepustnú nárazníkovú zónu kontrolovanú OSN a vstupujú na medzinárodne uznávaný juh ostrova, kde chcú získať azyl.



Mnohí z prichádzajúcich migrantov sú Sýrčania. Podľa Michaela pochádzala zo Sýrie až štvrtina zo 7000 migrantov, ktorí vlani požiadali na Cypre o azyl.



Hovorca ministerstva vnútra zdôraznil, že Cyprus s približne 900.000 obyvateľmi sa nedokáže vyrovnať so stálym prílevom migrantov. Uviedol, že Turecko stálo za organizovanou kampaňou "s cieľom zmeniť demografický charakter Cypru" vyslaním migrantov na Cyprus.



Michael sa tomto svojom tvrdení odvolal na rozhovory s mnohými migrantmi, z ktorých vyplynulo, že mnoho z nich bolo tureckými orgánmi "prinútených" ísť na Cyprus.



Väčšina prichádzajúcich migrantov sú slobodní muži, ktorí sú preverovaní medzinárodnými orgánmi činnými v trestnom konaní, aby sa zistilo, či majú nejaké väzby na extrémistické skupiny. Podľa najnovšej správy bolo nedávno previerkami zistených sedem migrantov podozrivých z takýchto väzieb. Momentálne sú v lepšie zabezpečenom tábore.