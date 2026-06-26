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Cyprus sa obáva, že ho Turecko nepozve na klimatickú konferenciu COP31
Európska únia už v máji kritizovala Turecko za nepozvanie Cypru na jedno z úvodných stretnutí.
Autor TASR
Nikózia/Luxemburg 26. júna (TASR) - Cyprus vyjadril obavy, že by ho Turecko mohlo pre dlhodobé spory nepozvať na novembrovú klimatickú konferenciu COP31. Uviedla to vo štvrtok cyperská ministerka životného prostredia Maria Panajotová, píše TASR na základe správy agentúry AFP.
„Znepokojujú nás informácie, ktoré naznačujú, že Turecko má v úmysle pozvať na COP31 iba 26 členských štátov EÚ,“ uviedla Panajotová po rokovaní s rezortnými partnermi v Luxemburgu. „Od začiatku prípravných stretnutí usporiadaných Tureckom nebol Cyprus pozvaný na žiadne z nich,“ dodala.
Cyprus je rozdelený od roku 1974. Na vtedajší vojenský prevrat podporovaný vojenskou juntou v Grécku reagovala Ankara vpádom tureckej armády na sever ostrova. Južnú gréckojazyčnú časť odvtedy spravuje medzinárodne uznaná vláda a samozvanú Severocyperskú tureckú republiku uznáva iba Turecko. Obe územia oddeľuje nárazníková zóna pod kontrolou OSN.
Európska únia už v máji kritizovala Turecko za nepozvanie Cypru na jedno z úvodných stretnutí. Ostrovná krajina v súčasnosti predsedá Rade EÚ a očakáva, že ju v tomto spore podporia aj ostatné členské štáty. Eurokomisár pre klímu Wopke Hoekstra vo štvrtok uviedol, že sa krajiny EÚ dohodli, že správanie Turecka „nebudú akceptovať“.
„Znepokojujú nás informácie, ktoré naznačujú, že Turecko má v úmysle pozvať na COP31 iba 26 členských štátov EÚ,“ uviedla Panajotová po rokovaní s rezortnými partnermi v Luxemburgu. „Od začiatku prípravných stretnutí usporiadaných Tureckom nebol Cyprus pozvaný na žiadne z nich,“ dodala.
Cyprus je rozdelený od roku 1974. Na vtedajší vojenský prevrat podporovaný vojenskou juntou v Grécku reagovala Ankara vpádom tureckej armády na sever ostrova. Južnú gréckojazyčnú časť odvtedy spravuje medzinárodne uznaná vláda a samozvanú Severocyperskú tureckú republiku uznáva iba Turecko. Obe územia oddeľuje nárazníková zóna pod kontrolou OSN.
Európska únia už v máji kritizovala Turecko za nepozvanie Cypru na jedno z úvodných stretnutí. Ostrovná krajina v súčasnosti predsedá Rade EÚ a očakáva, že ju v tomto spore podporia aj ostatné členské štáty. Eurokomisár pre klímu Wopke Hoekstra vo štvrtok uviedol, že sa krajiny EÚ dohodli, že správanie Turecka „nebudú akceptovať“.