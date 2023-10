Cyprus sa snaží o vytvorenie námorného koridoru pre pomoc do Gazy

Nikózia 31. októbra (TASR) - Cyprus zintenzívni svoje snahy na získanie podpory na otvorenie námorného koridoru, cez ktorý by z jeho prístavov mohla prúdiť humanitárna pomoc do vojnou zmietaného pásma Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Cyprus je pripravený prispieť k vytvoreniu námorného koridoru z cyperských prístavov na dodávky pomoci do Gazy. Dnes budem znovu hovoriť s izraelským premiérom ako aj s lídrami inštitúcií Európskej únie a Spojených štátov, aby som zistil, ako postupuje implementácia tejto iniciatívy Cypru," uviedol cyperský prezident Nikos Christodulidis.



Nikózia tvrdí, že poloha Cypru, ktorý je vzdialený asi 370 kilometrov severozápadne od Gazy, a jeho dobré diplomatické vzťahy so susednými arabskými krajinami a Izraelom z neho robia ideálne miesto na vysielanie pomoci.



Cyperský minister zahraničných vecí Konstantinos Kombos v uplynulých dňoch navštívil Jordánsko a absolvoval aj stretnutie s palestínskymi vedením v Ramalláhu. Cyperský prezident do rokovaní zapojil aj svojho egyptského kolegu Abdala Fattáha Sísího.



AFP poukazuje na to, že zúčastnené strany sa musia dohodnúť na logistike a zabezpečení námorného koridoru. Cyprus je v súčasnosti tiež tranzitným centrom pre cudzincov, ktorí sa evakuujú z Izraela.



Agentúra OSN pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov (UNRWA) v pondelok upozornila na to, že obmedzený počet humanitárnych konvojov vstupujúcich do pásma Gazy z Egypta nepostačuje na uspokojenie "bezprecedentných humanitárnych potrieb" tamojších civilistov.



Izrael spustil rozsiahle bombardovanie pásma Gazy po tom, čo palestínske militantné hnutie Hamas odtiaľ zaútočilo 7. októbra na Izrael. Militanti zabili v Izraeli vyše 1400 ľudí, zväčša civilistov, ďalších približne 240 uniesli do pásma Gazy. V dôsledku odvetných útokov Izraela v pásme Gazy podľa tamojších úradov zahynulo doteraz vyše 8500 ľudí.