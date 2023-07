Cyprus sa stal plnou súčasťou Schengenského informačného systému

Brusel 26. júla (TASR) - Od utorka (25.7) je aj Cyprus súčasťou Schengenského informačného systému (SIS), najväčšieho systému zdieľania informácií pre bezpečnosť a riadenie hraníc v Európe. Na správu Európskej komisie (EK) upozornil bruselský spravodajca TASR.



Cyprus nie je súčasťou schengenského priestoru bez kontrol na vnútroštátnych hraniciach. Avšak jeho prepojenie so SIS umožní aj cyperským orgánom činným v trestnom konaní prijímať a vymieňať si so všetkými účastníkmi tohto systému informácie v reálnom čase o hľadaných alebo nezvestných osobách, štátnych príslušníkoch tretích krajín bez zákonného práva na pobyt v Únii a stratených alebo ukradnutých veciach (napríklad autá, strelné zbrane, lode a doklady totožnosti).



Cyperské úrady potvrdili aj zriadenie osobitného útvaru SIRENE, ktorý je zodpovedný za koordináciu výmeny informácií a spoluprácu v súvislosti so zápismi v SIS. Bude súčasťou siete národných útvarov SIRENE na podporu prevádzky Schengenského informačného systému.



Komisia pripomenula, že 7. marca tohto roka bol spustený aktualizovaný Schengenský informačný systém. Je vylepšený tak, aby zahŕňal nové kategórie výstrah, biometrické údaje ako napríklad odtlačky dlaní, odtlačky prstov a záznamy DNA nezvestných osôb, a ďalšie nástroje na boj proti zločinu a terorizmu.



K dnešnému dňu je obnovený SIS funkčný v 31 európskych krajinách - 27 členských štátoch EÚ a krajinách pridružených k schengenskému priestoru.



Cyprus mal pôvodne vstúpiť do Schengenského priestoru 21. decembra 2007 spolu s ďalšími deviatimi štátmi, ktoré do EÚ vstúpili 1. mája 2004, ale požiadal o odklad vstupu kvôli zabezpečeniu problematickej hranice so severnou tureckou časťou etnicky rozdeleného ostrova.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)