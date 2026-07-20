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Cyprus si pripomína 52. výročie tureckej invázie

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Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Medzinárodné spoločenstvo na čele s OSN sa už roky neúspešne snaží vyriešiť konflikt na ostrove.

Autor TASR
Nikózia 20. júla (TASR) - Cyprus si v pondelok pripomína 52. výročie vpádu tureckých síl na sever ostrova. Invázia ostrov fakticky rozdelila na dve časti - gréckojazyčnú, ktorú spravuje medzinárodne uznávaná vláda, a tureckojazyčnú, ktorú kontroluje Severocyperská turecká republika uznávaná iba vládou v Ankare. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Národnostne zmiešaný Cyprus získal nezávislosť od Spojeného kráľovstva v roku 1960. Budúcnosť a politické usporiadanie tohto ostrova je však už desaťročia predmetom sporu medzi dvoma etnickými skupinami - cyperskými Grékmi, ktorí v roku 1960, teda v čase vyhlásenia nezávislosti Cypru, tvorili 77 percent obyvateľstva, a cyperskými Turkami, ktorí tvorili 18 percent obyvateľstva.

Nezhody medzi oboma etnickými skupinami viedli k vytvoreniu tzv. zelenej línie - 180 kilometrov dlhej nárazníkovej zóny pod kontrolou jednotiek Organizácie Spojených národov (OSN).

Situácia sa na Cypre vyostrila v roku 1974, keď sa časť armády s podporou gréckej vojenskej junty pokúsila zvrhnúť cyperského prezidenta arcibiskupa Makariosa III. a pripojiť ostrov ku Grécku. Ankara na situáciu reagovala spustením operácie Atilla a jej vojská vpadli na sever ostrova ráno 20. júla. Vojenská akcia vyústila do faktického rozdelenia Cypru. Takmer 200.000 cyperských Grékov muselo svoje domovy opustiť a utiecť zo severnej časti, to isté sa dotklo približne 65.000 cyperských Turkov, ktorí odišli z juhu na sever.

Výročie vpádu tureckých síl vnímajú obe etnické skupiny odlišne. Kým Turci hovoria o úspešnej „operácii mieru a slobody“, grécka strana označuje tento deň za „čierne výročie“. V južnej gréckojazyčnej časti ostrova sa pri príležitosti výročia v pondelok rozozvučali sirény. V severnej časti Cypru úrady plánujú usporiadať slávnostnú vojenskú prehliadku.

Medzinárodné spoločenstvo na čele s OSN sa už roky neúspešne snaží vyriešiť konflikt na ostrove. Cyperskí Gréci požadujú zjednotenie v rámci federácie, kým cyperskí Turci presadzujú dvojštátne riešenie. Ostrov plánuje na konci júla navštíviť generálny tajomník OSN António Guterres, ktorý sa pokúsi oživiť mierový proces.
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