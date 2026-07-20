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Cyprus si pripomína 52. výročie tureckej invázie
Medzinárodné spoločenstvo na čele s OSN sa už roky neúspešne snaží vyriešiť konflikt na ostrove.
Autor TASR
Nikózia 20. júla (TASR) - Cyprus si v pondelok pripomína 52. výročie vpádu tureckých síl na sever ostrova. Invázia ostrov fakticky rozdelila na dve časti - gréckojazyčnú, ktorú spravuje medzinárodne uznávaná vláda, a tureckojazyčnú, ktorú kontroluje Severocyperská turecká republika uznávaná iba vládou v Ankare. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Národnostne zmiešaný Cyprus získal nezávislosť od Spojeného kráľovstva v roku 1960. Budúcnosť a politické usporiadanie tohto ostrova je však už desaťročia predmetom sporu medzi dvoma etnickými skupinami - cyperskými Grékmi, ktorí v roku 1960, teda v čase vyhlásenia nezávislosti Cypru, tvorili 77 percent obyvateľstva, a cyperskými Turkami, ktorí tvorili 18 percent obyvateľstva.
Nezhody medzi oboma etnickými skupinami viedli k vytvoreniu tzv. zelenej línie - 180 kilometrov dlhej nárazníkovej zóny pod kontrolou jednotiek Organizácie Spojených národov (OSN).
Situácia sa na Cypre vyostrila v roku 1974, keď sa časť armády s podporou gréckej vojenskej junty pokúsila zvrhnúť cyperského prezidenta arcibiskupa Makariosa III. a pripojiť ostrov ku Grécku. Ankara na situáciu reagovala spustením operácie Atilla a jej vojská vpadli na sever ostrova ráno 20. júla. Vojenská akcia vyústila do faktického rozdelenia Cypru. Takmer 200.000 cyperských Grékov muselo svoje domovy opustiť a utiecť zo severnej časti, to isté sa dotklo približne 65.000 cyperských Turkov, ktorí odišli z juhu na sever.
Výročie vpádu tureckých síl vnímajú obe etnické skupiny odlišne. Kým Turci hovoria o úspešnej „operácii mieru a slobody“, grécka strana označuje tento deň za „čierne výročie“. V južnej gréckojazyčnej časti ostrova sa pri príležitosti výročia v pondelok rozozvučali sirény. V severnej časti Cypru úrady plánujú usporiadať slávnostnú vojenskú prehliadku.
Medzinárodné spoločenstvo na čele s OSN sa už roky neúspešne snaží vyriešiť konflikt na ostrove. Cyperskí Gréci požadujú zjednotenie v rámci federácie, kým cyperskí Turci presadzujú dvojštátne riešenie. Ostrov plánuje na konci júla navštíviť generálny tajomník OSN António Guterres, ktorý sa pokúsi oživiť mierový proces.
Národnostne zmiešaný Cyprus získal nezávislosť od Spojeného kráľovstva v roku 1960. Budúcnosť a politické usporiadanie tohto ostrova je však už desaťročia predmetom sporu medzi dvoma etnickými skupinami - cyperskými Grékmi, ktorí v roku 1960, teda v čase vyhlásenia nezávislosti Cypru, tvorili 77 percent obyvateľstva, a cyperskými Turkami, ktorí tvorili 18 percent obyvateľstva.
Nezhody medzi oboma etnickými skupinami viedli k vytvoreniu tzv. zelenej línie - 180 kilometrov dlhej nárazníkovej zóny pod kontrolou jednotiek Organizácie Spojených národov (OSN).
Situácia sa na Cypre vyostrila v roku 1974, keď sa časť armády s podporou gréckej vojenskej junty pokúsila zvrhnúť cyperského prezidenta arcibiskupa Makariosa III. a pripojiť ostrov ku Grécku. Ankara na situáciu reagovala spustením operácie Atilla a jej vojská vpadli na sever ostrova ráno 20. júla. Vojenská akcia vyústila do faktického rozdelenia Cypru. Takmer 200.000 cyperských Grékov muselo svoje domovy opustiť a utiecť zo severnej časti, to isté sa dotklo približne 65.000 cyperských Turkov, ktorí odišli z juhu na sever.
Výročie vpádu tureckých síl vnímajú obe etnické skupiny odlišne. Kým Turci hovoria o úspešnej „operácii mieru a slobody“, grécka strana označuje tento deň za „čierne výročie“. V južnej gréckojazyčnej časti ostrova sa pri príležitosti výročia v pondelok rozozvučali sirény. V severnej časti Cypru úrady plánujú usporiadať slávnostnú vojenskú prehliadku.
Medzinárodné spoločenstvo na čele s OSN sa už roky neúspešne snaží vyriešiť konflikt na ostrove. Cyperskí Gréci požadujú zjednotenie v rámci federácie, kým cyperskí Turci presadzujú dvojštátne riešenie. Ostrov plánuje na konci júla navštíviť generálny tajomník OSN António Guterres, ktorý sa pokúsi oživiť mierový proces.