Cyprus sprísni kontroly v oblasti nárazníkovej zóny

Nikózia 28. novembra (TASR) - Cyperské úrady sprísnia kontroly pohybu osôb v oblasti nárazníkovej zóny OSN, ktorá de facto rozdeľuje Cyprus na dve časti. Toto opatrenie je motivované snahou obmedziť nelegálnu migráciu, informovala agentúra AP.



Posilnenie kontrol ohlásil v stredu cyperský minister vnútra Konstantinos Petrides. Zamerané budú na občanov tretích krajín, ktorí sa chcú cez Tureckom okupovanú severnú časť ostrova dostať na územie medzinárodne uznanej Cyperskej republiky, členského štátu EÚ.



Dodatočné kontroly budú vykonávať príslušníci cyperskej polície a armády na deviatich kontrolných stanovištiach nárazníkovej zóny, tzv. Zelenej línie. Prechod cez ňu bude povolený len občanom Cyperskej republiky, cyperským Turkom, občanom krajín EÚ a žiadateľom o azyl.



Opatrenie vstúpi do platnosti mesiac po tom, ako o ňom bude oficiálne upovedomená Európska únia. Kedy to bude, nebolo bezprostredne jasné.



Cyprus v súčasnosti zápasí so zvýšeným prílevom migrantov. Väčšina z nich prichádza z Turecka, ktoré je od severocyperského pobrežia vzdialené len približne 65 kilometrov.



Na ostrove žije momentálne v preplnených táboroch približne 20.000 migrantov. Cyprus preto požiadal EÚ, aby mu pomohla pri zvládaní tohto problému.