Vedci na Cypruse objavili nový variant Covid-19, nazvali ho deltakron

Nikózia 9. januára (TASR) - Na Cypre objavili výskumníci nový variant koronavírusu, ktorý je kombináciou variantov delta a omikron, a preto dostal názov deltakron. Informoval o tom v nedeľu rakúsky webový portál OE24.



Nový variant objavil tím vedcov Cyperskej univerzity pod vedením profesora biovied Leondiosa Kostrikisa, ktorý ho i pomenoval. Dosiaľ odhalili na Cypre 25 prípadov nákazy týmto variantom, ktorý podľa Kostrikisa obsahuje proteínové štruktúry variantov delta a omikron. Ako povedal pre stanicu Sigma TV, myslí si, že sa voči nemu presadí skôr aktuálne dominujúci omikron.



Nemecký virológ a epidemiológ Klaus Stöhr predpokladá, že je nepravdepodobné, že by bol deltakron skutočne nebezpečný, napísal denník Bild. "V biológii nie sú jeden a jeden bezpodmienečne dva. Len preto, že jeden vírus má vonkajšie vlastnosti dvoch iných alebo preto, že sa skombinujú mutácie dvoch variantov, neznamená to, že majú i rovnaké klinické následky," vysvetlil.



Stöhr tiež dodal, že neustále vznikajú stovky variantov s najrozličnejšími mutáciami. "Veľmi zriedkavo sa nejaký z nich regionálne či ešte zriedkavejšie globálne stane dominantným a na určitý čas potlačí iné varianty, až kým to isté nespraví ďalší variant," povedal.