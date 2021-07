Vláda odsúdila útok demonštrantov na televíznu stanicu v Nikózii

Nikózia 19. júla (TASR) - Cyperská vláda odsúdila v pondelok útok militantných demonštrantov protestujúcich proti obmedzeniam v dôsledku pandémie koronavírusu na sídlo televíznej stanice v metropole Nikózia. K útoku i následným potýčkam s políciou došlo v noci na pondelok. Informuje o tom agentúra AFP.



Štát nebude ohrozovaný ľuďmi, ktorí "sa odvolávajú na iracionálne konšpiračné teórie a pokúšajú sa dostať krajinu späť do stredoveku", povedal cyperský prezident Nikos Anastasiadis.



V súvislosti s nepokojmi zadržala polícia päť osôb a po desiatich ďalších podozrivých, ktorých nasnímali bezpečnostné kamery po vlne násilia, stále pátra. Nepokoje vypukli po tom, čo sa pred prezidentským palácom v Nikózii zhromaždilo približne 5000 protestujúcich, ktorí vyjadrovali svoj nesúhlas s opatreniami vlády v dôsledku pandémie koronavírusu.



Vláda na Cypre zaviedla minulý týždeň "bezpečné pasy", ktoré umožňujú vstup do supermarketov, obchodných centier, reštaurácií a ďalších podnikov iba ľuďom zaočkovaným proti ochoreniu COVID-19.



Televízia Sigma, na ktorej sídlo demonštranti zaútočili, je vnímaná ako televízia s tvrdým postojom voči ľuďom aktívne vystupujúcim proti očkovaniu a už aj na predchádzajúcich protestoch proti pandemickým opatreniam sa stala terčom útokov. Demonštranti dokonca vtrhli do budovy televízie, čo viedlo k prerušeniu vysielania. Zamestnancov musela chrániť polícia.



Prezident Anastasiadis v pondelok navštívil sídlo televízie a uviedol, že cyperská vláda stojí "na strane všetkých masmédií, aby mohli slobodne vyjadrovať názory".



Počas potýčok s demonštrantmi utrpelo zranenia 12 policajtov, z ktorých sedem museli ošetriť v nemocnici, uviedli noviny Cyprus Mail. Neskôr v priebehu noci podľa nich polícia nasadila voči protestujúcim pri prezidentskom paláci slzotvorný plyn.



Cyprus aktuálne sužuje štvrtá vlna pandémie koronavírusu s vysoko nákazlivým variantom delta, pripomína AFP. Krajina doposiaľ zaznamenala vyše 90.000 prípadov nákazy a 384 úmrtí.