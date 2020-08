Cyprus vraj udelil zločincom zlaté víza

Nikózia 24. augusta (TASR) – Cyperská vláda v nedeľu odmietla obvinenia, podľa ktorých krajina výmenou za investície v hodnote miliónov eur udeľovala občianstvo prostredníctvom takzvaných zlatých víz osobám obvinených z korupcie, podvodov či iných zločinov, informovala agentúra AP.



Podľa reportáže katarskej televízie al-Džazíra dostalo týmto spôsobom zlaté víza na Cypre 12 cudzincov. Cyperské ministerstvo vnútra tvrdí, že títo cudzinci dostali občianstvo po schválení žiadostí cyperskými a zahraničnými orgánmi. Ministerstvo však dodalo, že nové informácie z reportáže opätovne preverí.



Cyprus minulý mesiac sprísnil kritériá, ktoré musia uchádzači o občianstvo splniť. Zaviedol nové pravidlá proti praniu špinavých peňazí, ktoré údajne viedli k sprísneniu preverovania prípadných investorov. Nové pravidlá majú taktiež zjednodušiť odňatie občianstva investorom zapleteným do vážnych kriminálnych činov. Za porušenie pravidiel vlani Cyprus odňal občianstvo 26 osobám.



Pre uchádzačov naďalej platí, že musia do cyperskej ekonomiky investovať aspoň dva milióny eur, a to povinnou kúpou domu či bytu, kúpou akcií cyperských firiem alebo podporou programov bývania či podnikania. Krajina môže udeliť občianstvo najviac 700 osobám za rok, doposiaľ v rámci investičného programu rozdala asi 4000 pasov.



Cypru priniesli zlaté víza od ich zavedenia po finančnej kríze v roku 2013 už najmenej sedem miliárd eur. Program je atraktívny najmä preto, že majiteľ cyperského pasu sa automaticky stáva občanom Európskej únie.