Cyprus vyhlásil nulovú toleranciu pri obchádzaní ruských sankcií

Nikózia 20. júna (TASR) - Cyperský prezident Nikos Christodulidis potvrdil v utorok politiku "nulovej tolerancie" v prípade občanov aj firiem, ktorí by pomáhali obchádzať sankcie uvalené na Rusko po minuloročnej invázii na Ukrajinu. TASR správu prevzala z AP.



Prezident zdôraznil, že cieľom je chrániť meno Cypru ako "dôveryhodného obchodného a finančného centra" po tom, čo USA a Spojené kráľovstvo nedávno zaradili hŕstku cyperských občanov a spoločností registrovaných na Cypre na zoznam tých, ktorí pomáhajú ruským oligarchom obchádzať sankcie.



Christodulidis na tlačovej konferencii po prvých 100 dňoch od nástupu jeho administratívy do úradu povedal, že táto záležitosť dáva Cypru príležitosť premenovať sa na finančný uzol, ktorý spája Východ a Západ, európsky trh s Blízkym východom, Áziou a Afrikou.



"Dôveryhodnosť našej krajiny v zahraničí je mimoriadne dôležitá, aby sme mohli prilákať kvalitné investície, ktoré by našej krajine priniesli príjmy, vytvorili nové, kvalitné pracovné miesta a oveľa viac," povedal Christodulidis.



USA a Spojené kráľovstvo zverejnili 12. apríla a opäť 19. mája zoznam firiem aj jednotlivcov, ktorí pomáhajú ruským oligarchom, ako sú Ališer Usmanov a Roman Abramovič, ako aj firmám obchádzať sankcie. Sú na ňom cyperskí právnici, podnikatelia aj spoločnosti. Cyperská vláda sa teraz snaží napraviť si pošramotenú povesť.



Christodulidis zdôraznil, že Cyprus "je na správnej strane" a plne podporuje medzinárodné sankcie proti Rusku, pretože sám má skúsenosti s tureckou inváziou v roku 1974, ktorá rozdelila ostrovný štát na základe etnických línií.



Ale cyperský prezident, ako sa zdá, vylúčil možné odovzdanie starnúcich zásob bojových tankov T-80 zo sovietskej éry, obrnených transportérov a protilietadlových rakiet Ukrajine výmenou za novšie západné vojenské vybavenie.



Christodulidis povedal, že jeho administratíva "nepodnikne žiadne kroky, ktoré by ponechali Cyperskú republiku bez výzbroje, kým má Turecko aj naďalej viac ako 35.000 vojakov na severe".