Cyprus začal testovať migrantov v prijímacích strediskách

Nikózia 7. mája (TASR) – Cyprus začal testovať na prítomnosť koronavírusu migrantov umiestnených v prijímacích strediskách. Informovala o tom dnes agentúra AP s odvolaním sa na predstaviteľa cyperského ministerstva vnútra.



V dvoch prijímacích centrách na Cypre je aktuálne umiestnených viac ako 100 migrantov, ktorých tento týždeň začali testovať na prítomnosť nového koronavírusu. Žiadne prípady nákazy sa medzi nimi zatiaľ nepotvrdili.



Migranti a utečenci sú zadržiavaní v týchto strediskách na základe prísnych obmedzení pohybu osôb, ktoré platia v celej Cyperskej republike od konca marca.



Centrá budú môcť opustiť najskôr 21. mája, keď by mali byť v krajine zrušené všetky obmedzenia voľného pohybu osôb, ak to umožní aktuálna epidemiologická situácia.



Cyprus tento rok prijal približne 3000 žiadateľov o azyl. Väčšina z nich prišla do krajiny ešte pred zavedením karanténnych opatrení. V pomere k celkovému počtu obyvateľstva je to jedno z najvyšších čísel spomedzi krajín EÚ.



Na Cypre zatiaľ potvrdili takmer 900 prípadov nákazy koronavírusom a 15 úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré je týmto vírusom spôsobené.