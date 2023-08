Cyprus zachránil 86 migrantov v Stredozemnom mori

Nikózia 21. augusta (TASR) - Cyperské úrady zachránili v nedeľu 86 migrantov, keď sa ich loď dostala do ťažkostí 12 námorných míľ od juhovýchodného pobrežia tohto ostrova v Stredozemnom mori. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Spoločné záchranné koordinačné centrum (JRCC) uviedlo, že do bezpečia na pobrežie dostali 61 mužov, šesť žien a 19 detí. Očakáva sa, že ich premiestnia do migračného prijímacieho centra na predmestí hlavného mesta Nikózia.



Na záchrannej akcii pri Myse Greko, neďaleko letoviska Ayia Napa, sa podieľal čln námornej pohraničnej hliadky a dva rýchločlny, uviedlo v oznámení JRCC. Mys Greko je najjuhovýchodnejšia časť Cypru.



Zatiaľ nie sú známe ďalšie podrobnosti o štátnej príslušnosti zachránených migrantov a ani to, odkiaľ ich čln vyplával. Cyperské úrady zachránili 15. augusta v tej istej oblasti 60 migrantov v núdzovej situácii.



Tento rok Cyprus čelí nárastu migrantov prichádzajúcich na člnoch. Za prvých päť mesiacov vzrástol o 60 percent v porovnaní s rovnakým obdobím vlani.



Podľa Cudzineckého a migračného útvaru najviac nelegálnych migrantov prichádza po mori zo sýrskeho prístavu Tartús práve do oblasti pri Myse Greko.



Cyprus, členský štát Európskej únie, argumentuje, že je "frontovou krajinou" na migračnej trase v Stredozemnom mori. Žiadatelia o azyl tvoria totiž päť percent z 915.000 ľudí žijúcich v oblastiach ostrova kontrolovaných vládou v Nikózii - to je najvyššie percento v celej EÚ.



Počet navrátených neúspešných žiadateľov o azyl presiahol tento rok 4370, čo je výrazne viac než 2353 žiadateľov za rok 2022, povedal minulý mesiac minister vnútra Konstantinos Ioannu.