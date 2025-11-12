< sekcia Zahraničie
Cyprus zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 5,2
Autor TASR
Nikózia 12. novembra (TASR) - Zemetrasenie s magnitúdou 5,2 zasiahlo v stredu dopoludnia juhozápadný Cyprus. Bezprostredne nie je známy rozsah škôd, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Otrasy zaznamenalo Európsko-stredomorské seizmologické centrum (ESMC) okolo 11.32 h miestneho času (10.32 h SEČ) a pocítili ich aj v Libanone či Izraeli. Epicentrum zemetrasenia v hĺbke približne 17 kilometrov sa nachádzalo v okolí mesta Pafos.
Cyprus leží v seizmicky aktívnej oblasti, no podľa agentúry Reuters zemetrasenia len zriedka spôsobujú škody väčšie ako rozbité okná.
