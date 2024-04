Cyprus žiada EÚ o pomoc pri zastavení prílevu sýrskych utečencov

Nikózia 3. apríla (TASR) - Cyprus vyzval v stredu EÚ na prijatie ráznych krokov na zastavenie prílevu prevažne sýrskych utečencov, ktorí v uplynulom období prichádzali na ostrov vo zvýšenej miere po mori cez Libanon. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Cyprus zaznamenal tento týždeň príchod už viac ako 600 migrantov. Plavba z Libanonu alebo zo Sýrie na Cyprus trvá približne desať hodín.



"Situácia sa postupne zhoršuje a v posledných dňoch zažívame v podstate nápor utečencov, ktorí plavbou na hnijúcich člnoch ohrozujú svoje životy," povedal cyperský minister vnútra Konstantinos Ioannou.



Podľa jeho slov všetko nasvedčuje tomu, že to bude pokračovať. Prispieva k tomu skutočnosť, že libanonské úrady sa v uplynulých mesiacoch prestali zameriavať na zastavenie migrácie na svojom pobreží v čase eskalácie napätia na izraelsko-libanonských hraniciach, uviedol Ioannou.



Cyprus dlhodobo apeluje na svojich partnerov z EÚ, aby vyhlásili časti vojnou zničenej Sýrie za bezpečné, čo by mohlo uľahčiť návrat utekajúcich Sýrčanov do krajiny. Nikózia tiež žiada, aby pomoc eurobloku pre Libanon bola podmienená zastavením prílevu migrantov, povedal šéf cyperského rezortu vnútra.



Libanon hostí desaťtisíce sýrskych utečencov, vysvetľuje Reuters. Za prvé tri mesiace tohto roka prišlo na Cyprus po mori približne 2004 migrantov, zatiaľ čo vlani za rovnaké obdobie ich tamojšie úrady zaznamenali len 78, vyplýva z oficiálnych štatistík.



Cyperský prezident Nikos Christodoulidis v utorok diskutoval o tejto záležitosti s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.



Podľa svedectiev utečencov si prevádzači účtujú 3000 dolárov za cestu na Cyprus, zatiaľ čo za plavbu do Talianska žiadajú 7000 dolárov.