Cyprus znovu zavádza ochranné rúška v interiéri

Nikózia 6. júla (TASR) - Cyprus od piatka zavádza povinnosť nosenia ochranných rúšok v interiéri pre všetky osoby staršie ako 12 rokov. V stredu to oznámil cyperský minister zdravotníctva Michalis Hadjipantela pre nárast prípadov ochorenia COVID-19, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Na Cypre zrušili povinnosť prekrývania horných dýchacích ciest 1. júna. Miestne úrady však od 25. júna do 5. júla zaznamenali 19.503 nových prípadov koronavírusu.



Hadjipantela uviedol, že v súvislosti s tým sa zvýšil aj počet hospitalizácií. Podľa neho za to môžu infikovaní, ktorí chodia do spoločnosti iných ľudí bez ochranných rúšok.



Na Cypre minulý týždeň ochoreniu COVID-19 podľahli traja ľudia a 75 nakazených hospitalizovali, pričom štyria boli vo vážnom stave. Vyplýva to z údajov cyperského ministerstva zdravotníctva.



Od 28. júna je na Cypre povinné nosiť ochranné masky pri návšteve lekární, nemocníc či odberných miest.



Miestni odborníci vyzvali úrady, aby pre šírenie vysokoinfekčných subvariantov omikronu BA.4 a BA.5 obnovili povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest pre každého. Počas hlavnej turistickej sezóny s tým však zodpovedné miesta váhali, pretože sa obávali straty turistov. Okolité destinácie takúto povinnosť ľuďom neukladajú, píše AFP.