Cyrila Ramaphosu opätovne zvolili za prezidenta Juhoafrickej republiky

Kapské Mesto 15. júna (TASR) - Prezident Juhoafrickej republiky (JAR) Cyril Ramaphosa bol v piatok parlamentom opätovne zvolený do funkcie hlavy štátu. Stalo sa tak po tom, ako jeho Africký národný kongres (ANC) uzavrel bezprecedentnú koaličnú dohodu s Demokratickou alianciou (DA), čím vytvorili vládu národnej jednoty, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.



Zákonodarcovia v Kapskom Meste veľkou väčšinou hlasovali za to, aby sa 71-ročný Ramaphosa vrátil do funkcie na ďalších päť rokov po parlamentných voľbách z 29. mája, z ktorých nevzišiel jednoznačný víťaz. ANC utrpel veľké straty a pri zostavovaní vlády bol odkázaný na koaličného partnera.



Od skončenia apartheidu a prvých slobodných volieb v roku 1994 ANC vždy získal nadpolovičnú väčšinu hlasov. Jeho podpora však v uplynulých rokoch klesala vzhľadom na stagnáciu ekonomiky a rast nezamestnanosti v JAR.



Strana, ktorá viedla boj proti apartheidu, získala len 40 percent hlasov a po prvýkrát stratila absolútnu väčšinu v parlamente. "Toto je historický okamih v živote našej krajiny, ktorý si vyžaduje, aby sme pracovali a konali spoločne," vyhlásil Ramaphosa.



Generálny tajomník ANC Fikile Mbalula v piatok uviedol, že široká koalícia spája väčšinu z 18 strán, ktoré získali zastúpenie v 400-člennom Národnom zhromaždení. Patrí medzi ne Strana slobody Inkatha (IFP) a ďalšie menšie skupiny.



Ramaphosu, ktorý stojí na čele krajiny od februára 2018, opätovne zvolili poslanci 283 hlasmi v tajnom hlasovaní. Ramaphosa zloží prísahu na budúci týždeň v Pretórii a následne predstaví svoj nový vládny kabinet.



Ramaphosa, bývalý odborár, ktorý sa stal podnikateľom a milionárom, bude predsedať vláde, ktorá spája radikálne odlišné politické názory.



ANC je historicky panafrikanistická, progresívna ľavicová strana, ktorá zastrešuje programy sociálneho zabezpečenia a hospodárskeho posilnenia pre chudobných čiernych Juhoafričanov.



Najväčšia partnerská strana DA presadzuje liberálny program voľného trhu. Menšie strany, ktoré súhlasili so vstupom do vlády, sa pohybujú od ľavicových až po krajne pravicové.



Nová strana bývalého prezidenta Jacoba Zumu uMkhonto weSizwe (MK), ktorá sa vo voľbách umiestnila na treťom mieste, spochybnila výsledky a jej poslanci bojkotovali piatkové zasadnutie novozvoleného parlamentu.



ANC je stále najsilnejšou stranou - v parlamente má 159 zo 400 kresiel. Post podpredsedu parlamentu prevezme DA, doterajší najväčší rival ANC, ktorá má 87 mandátov. Zumova strana získala v Národnom zhromaždení 58 kresiel.