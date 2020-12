Czech Press Foto dominovala koronakríza, cenu získal aj fotograf TASR

Praha 2. decembra (TASR) – Fotografiou roka 2020 v súťaži Czech Press Foto sa stala snímka Romana Vondrouša z agentúry ČTK, ktorý zachytil muža prechádzajúceho dezinfekčnou bránou. Tretie miesto v kategórii Aktualita získal fotograf TASR Jaroslav Novák so snímkou Lúčenie s koronou. Výsledky boli v stredu vyhlásené online a zverejnené na oficiálnej webstránke súťaže.



Hlavnú cenu 26. ročníka Czech Press Foto získal Vondrouš za snímku s názvom Dezinfekcia, ktorú urobil 9. septembra počas Národného priemyslového summitu 2020 v Prahe, kde museli účastníci prechádzať v súvislosti s pandémiou koronavírusu dezinfekčnou bránou.



„Fotografia roku má zobrazovať najdôležitejšiu tému uplynulého roka. Tou bola a stále je jednoznačne pandémia koronavírusu. Asi každý očakával fotografiu chodca s rúškom v prázdnej Prahe. Víťazná snímka však upozorňuje na súčasnú situáciu trochu inak a v skratke popisuje život, ktorý teraz prežívam," zdôvodnil udelenie hlavnej ceny Vondroušovi predseda poroty Joe Klamar.



„Už pri príchode k vstupu do Betlehemskej kaplnky ma táto scéna zaujala... Dve dezinfekčné brány stáli tesne za dverami a práve v tej chvíli do nich prenikal aj slnečný svit, ktorý v kombinácii s prúdiacou dezinfekciou dotvoril zaujímavú svetelnú atmosféru.



Mal som šťastie, že muž zachytený na snímke nemal ako jeden z mála prichádzajúcich nasadené rúško a v jeho tvári sa značili akési odovzdané emócie a únava z tejto neľahkej doby, ktorou všetci prechádzame," opísal vznik fotografie jej autor. Vondrouš získal za tento záber aj prvé miesto v kategórii Reportáž.



Snímka Jaroslava Nováka z TASR vznikla podľa jeho slov náhodne, keď bol vyslaný do Prahy pracovne na inú akciu.



Na Karlovom moste sa v tom čase konalo podujatie, ktoré bolo podľa jeho organizátorov akýmsi symbolickým lúčením sa s koronavírusovou krízou. Bolo to v období zmierňovania opatrení ešte pred príchodom druhej vlny pandémie. Fotografia zachytáva ľudí v dobrej nálade, ako oslavujú a hostia sa za stolom dlhým zhruba pol kilometra.



„Na Slovensku boli v tom čase omnoho silnejšie protipandemické opatrenia a na Karlovom moste boli tisíce ľudí, čo bolo pre nás veľmi zvláštne," opísal okamihy vzniku fotografie. Ako sám priznal, všetko vyzeralo tak, akoby pandémia vôbec neexistovala. Už samotná nominácia bola preňho veľkým úspechom. „Nečakal som to," povedal v súvislosti s ocenením.



Medzinárodná porota vyberala víťaza z viac ako 5000 fotografií od 288 autorov v siedmich kategóriách.



Prvé miesto v kategórii Aktualita obsadil Lukáš Kaboň (Deník) so snímkou Streľba vo Fakultnej nemocnici Ostrava. V kategórii Každodenný život porota udelila prvé miesto Martinovi Divíškovi (EPA) za sériu snímok Praha v dobách koronavírusu.



Porota ocenila snímky s témou pandémie COVID-19 aj v kategórii Umenie a kultúra, kde udelila prvú cenu Davidovi W. Černému z agentúry Reuters za sériu Cirk La Putyka počas obmedzeného vychádzania.



V kategórii Šport zvíťazil Richard Dömös s fotografiou Slnečné hodiny. V kategórii Portrét vyhral Jano Stovka s portrétmi hercov Štátneho divadla Košice. Prvé miesto v kategórii Človek a životné prostredie obsadil Petr Toman za Projekt Hydronaut.